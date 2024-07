Traveloon verschenkt Reiseführer für Norwegen, die Lofoten oder Sardinien

Während in Bremen, Niedersachen, Sachsen und Sachsen-Anhalt die Sommerferien schon in Kürze enden, sind die Ferien in Bayern erst heute gestartet. Wenn ihr einen Trip nach Norwegen, zu den Lofoten oder nach Sardinen plant, kommt dieses Angebot für euch wie gerufen.

Der Reiseführer Traveloon (App Store-Link) verschenkt einen Reiseführer nach Wahl und ihr könnt so bis zu 8,99 Euro sparen. Traveloon ist spezialisiert auf Norwegen, die Lofoten und Sardinen. In der App findet ihr bis zu 2.500 sorgfältig recherchierte Reiseziele, könnt Top-Tipps abrufen, allgemeine Infos einholen, in der Nähe nach Ausflugszielen suchen, Favoriten speichern und mehr. Darüber hinaus könnt ihr auch empfehlenswerte Strände einsehen, Restaurant-Tipps einholen und vieles mehr. Besonders hilfreich finde ich die Kartendarstellung, auf der ihr sofort erkennen könnt, welche Ziele ihr in der Umgebung finden könnt.

Ich habe mir Traveloon kurz angesehen und finde die Startseite zwar nicht ganz so gelungen, die Infos hingegen sind aber überzeugend. Nach dem Download kann ich Traveloon zwei Tage lang ohne Einschränkungen nutzen, erst danach wird wohl das Angebot angezeigt, bei dem ihr euch einen der drei Reiseführer gratis sichern könnt. So könnt ihr vorab die App schon einmal kennenlernen und ein paar Tage später den Reisführer gratis abholen.

Alle Funktionen von Traveloon

Offlinefähig : Alle Daten und Fotos sind in der App enthalten

: Alle Daten und Fotos sind in der App enthalten Foto-Impressionen : Traumhafte Highlights und Geheimtipps, die Lust auf mehr machen

: Traumhafte Highlights und Geheimtipps, die Lust auf mehr machen Detaillierte Infos zu jedem Reiseziel … darunter Tipps, Parkmöglichkeiten, zugehörige andere Reiseziele, Eintrittspreise, Öffnungszeiten

… darunter Tipps, Parkmöglichkeiten, zugehörige andere Reiseziele, Eintrittspreise, Öffnungszeiten Ziele in der Nähe des aktuellen Standorts

des aktuellen Standorts Ziele rund um deinen zukünftigen Urlaubsort

Top-Tipps : Die tollsten Top-Tipps und Insta-Spots … extra ausgesucht für dich

: Die tollsten Top-Tipps und Insta-Spots … extra ausgesucht für dich Schnelle Filterung : Filtere deine Ziele nach Kategorien und Subkategorien

: Filtere deine Ziele nach Kategorien und Subkategorien Eigene Favoriten : Du kannst deine eigenen Favoriten speichern und verwalten

: Du kannst deine eigenen Favoriten speichern und verwalten Strandführer für Sardinien mit 560 Stränden

für Sardinien mit 560 Stränden Stellplatzführer für Süd-Norwegen mit 480 Stell- und Campingplätzen

für Süd-Norwegen mit 480 Stell- und Campingplätzen Wanderführer in allen Reiseführern (Wanderungen mit detaillierter Routenführung)

Das Gratis-Angebot ist gültig im Juli und im August.