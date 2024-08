SwitchBot K10+ Pro: Kleinster Saugroboter mit Verbesserungen neu aufgelegt

SwitchBot, eine aufstrebende Marke im Bereich der smarten Haushaltsautomatisierung, hat die Einführung des Minisaugroboters K10+ Pro (Amazon-Link) angekündigt, einem verbesserten Nachfolger des beliebten K10+. Dieser kompakte Saugroboter, der als kleinster seiner Art gilt, bietet eine Reihe von Upgrades, darunter eine Anti-Verwicklungs-Gummibürste, einen fortschrittlichen positionssensitiven Detektor (PSD) und eine gesteigerte Saugleistung von bis zu 3000 Pascal.

Der K10+ Pro ist speziell darauf ausgelegt, Ecken und Kanten gründlich zu reinigen. Dank seiner kompakten Abmessungen von nur 24,8 Zentimeter im Durchmesser und 9,2 Zentimeter in der Höhe kann er problemlos unter Möbeln wie Esstischen, Sofas und ergonomischen Stühlen arbeiten und selbst schwer zugängliche Bereiche erreichen. Der verbesserte PSD-Sensor ermöglicht eine noch präzisere Erkennung von Wänden und Ecken, was in Verbindung mit einer Kantenbürstengeschwindigkeit von 200 Umdrehungen pro Minute zu einer effizienten Reinigung führt.

Zudem ist der K10+ Pro mit der SilenTech-Technologie ausgestattet, die den Geräuschpegel im leisen Reinigungsmodus auf nur 45 dB reduziert, was leiser ist als die Geräuschkulisse in einer Bibliothek. Ein Nicht-Stören-Modus sorgt zusätzlich dafür, dass der Roboter die Reinigung während Arbeitszeiten unterbricht, um den Komfort der Benutzer zu erhöhen.

Zuverlässige Navigation mit Laser

Für eine umfassende Reinigung sorgt die fortschrittliche SLAM-Navigation, die dynamisch die effizientesten Reinigungswege plant. Der K10+ Pro kann mit einer einzigen Ladung bis zu 150 Minuten reinigen und verwendet ein vierstufiges Reinigungsverfahren, das Staub und Haare bündelt, aufwirbelt, absaugt und in seiner Staubbox sammelt. Trotz seiner geringen Größe ist der K10+ Pro mit einer Mini-Absaugstation ausgestattet, die über einen 4-Liter-Staubbeutel verfügt, der nur alle 90 Tage gewechselt werden muss.

Darüber hinaus unterstützt der K10+ Pro Matter, wenn er mit dem SwitchBot Hub 2 oder Hub Mini verwendet wird, und lässt sich nahtlos in das SwitchBot-Ökosystem integrieren. Zusätzliche Funktionen wie eine Teppichreinigung, Anti-Drop-Technologie, Sprachpakete, Fernbedienung und Kindersicherung sind ebenfalls mit an Bord. Weiterhin setzt SwitchBot auch beim Pro-Modell auf Einweg-Wischtücher, die schon beim Test des Standard-Modells keine echte Wirkung zeigen.

Der SwitchBot Minisaugroboter K10+ Pro ist für 419,99 Euro bei Amazon gelistet und sollte in Kürze verfügbar sein.