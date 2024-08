Sonos prüft Wiedereinführung der alten App

Wer Sonos-Lautsprecher betreibt, und das sind sicherlich einige von euch, hat das Hin und Her um die neue Sonos-App mitbekommen. Sonos hat sich für das App-Debakel schon entschuldigt und prüft nun, ob man die alte App wieder verfügbar macht.

Fraglich ist eh, warum Sonos nicht von Anfang an zweigleisig gefahren ist. Das Prozedere ist nicht neu, unter anderem verfahren zahlreiche Banking-Apps so, wenn eine komplett neue App eingeführt wird. Das wäre sicherlich auch der beste Schritt für Sonos gewesen, doch die Zeit lässt sich nunmal nicht zurückdrehen. Die Idee, die alte App wieder einzuführen, ist jedenfalls nicht schlecht. Man kann ja weiterhin an der neuen Sonos-App arbeiten und die alte App dann einstellen, wenn die neue App einen Status erreicht hat, der zufriedenstellend ist.

Komm die alte Sonos-App zurück?

Sonos-Chef Patrick Spence schätzt, dass die Behebung der Probleme in naher Zukunft dem Unternehmen zwischen 20 und 30 Millionen US-Dollar kosten wird und während Sonos versucht die eigene Kundschaft zu beruhigen, hat man erst heute bekanntgegeben, dass 100 Mitarbeiter entlassen werden.

Sonos steckt aktuell in einer Krise und anstatt über die neusten Produkte zu reden, spricht man derzeit nur über die App-Probleme. Derzeit handelt es sich bei der Wiedereinführung der alten App wohl um eine erste Idee. Ob und wann Sonos handelt, bleibt abzuwarten.