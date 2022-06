Syncwire-Zubehör: 30 Watt Ladegerät und 2-in-1 Ladestation reduziert

Gestern hatten wir ja so etwas wie einen kleinen Auto-Tag. Wir hatten den Auto-Organizer für die Toniebox in den News, zudem habe ich euch auf ein Angebot rund um ein Auto-Ladegerät von Syncwire aufmerksam gemacht. Das haben sich auch etliche Leserinnen und Leser gekauft – der nächste Roadtrip kann also kommen.

Heute möchte sich Syncwire um euren Schreibtisch oder den Nachttisch kümmern, denn ihr bekommt eine magnetische 2-in-1 Ladestation für 29,99 Euro. Aktiviert dafür einfach auf der Produktseite den Rabattgutschein in Höhe von 20 Euro.

Die Ladestation richtet sich an alle Besitzer eines iPhone 12 oder iPhone 13, die auch ihre AirPods aufladen möchte. Eine Lademöglichkeit für die Apple Watch gibt es hier allerdings nicht. Praktisch: Der Schwanenhals der magnetischen Halterung lässt sich flexibel einstellen, so dass ihr das iPhone genau so ausrichten könnt, wir ihr es gerne hättet.

Zwei Dinge gilt es allerdings zu beachten: Die Ladestation ist zwar magnetisch, bietet aber kein echtes MagSafe mit 15 Watt Ladeleistung. Stattdessen wird ganz normal über den Qi-Standard mit 7,5 Watt geladen – etwas anderes ist bei diesem Preispunkt aber auch nicht machbar. Zudem ist kein USB-C-Netzteil mit im Lieferumfang enthalten.

Falls ihr kein passendes Ladegerät übrig habt, bietet Syncwire sein leistungsstarkes 30 Watt Netzteil derzeit ebenfalls zum Sonderpreis an. Wenn ihr an der Kasse den Gutschencode ISVUM8FW eingebt, landet ihr bei 14,99 Euro.