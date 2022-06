Zubehör für die Toniebox: Auto-Organizer und Affenzahn-Rucksack

Noch etwas mehr als einen Monat, dann geht es für uns mit dem Auto in den Sommerurlaub. Die Toniebox nimmt unser drei Jahre alter Sohn auf jeden Fall mit – denn immerhin muss auf der langen Fahrt ins Allgäu zwischendurch auch für die nötige Unterhaltung gesorgt werden.

Für die Fahrt im Auto gibt es jetzt ein neues offizielles Zubehör für die Toniebox: Den Auto-Organizer. Okay, etwas Geduld ist noch gefragt, denn den Auto-Organizer wird es erst ab Mitte Juli im Handel geben. Der Preis steht mit 39,99 Euro aber schon fest und auch weitere Details sind bereits bekannt.

Über den in drei Farben kommenden Auto-Organizer schreibt der Hersteller: „Der Auto-Organizer lässt sich ganz einfach am Autositz befestigen und bietet Platz für Toniebox, Tonies, Lauscher, Trinkflasche und mehr! Erhältlich ist der Auto-Organizer in den Farben Beere, Hellblau und Anthrazit. Und nun das Beste zum Schluss: In jedem Auto-Organizer ist eine tonies Mini-Tasche enthalten!“

Spannend sind natürlich die Details, an die gedacht wurde. So ist der Organizer beispielsweise mit der USB-Ladestation kompatibel, damit sich die Box auch während der Autofahrt aufladen lässt, ohne dass das Kabel durch die Gegend baumelt. Sicherlich praktisch für ältere Tonieboxen, bei denen der Akku schon etwas gelitten hat. Mehr Infos gibt es auf der Webseite des Herstellers für euch.

Affenzahn bringt Toniebox-Rucksäcke auf den Markt

Bereits erhältlich sind die neuen Rucksäcke von Affenzahn, die perfekt für den Transport der Toniebox von A nach B geeignet sind. Vier verschiedene Designs in je zwei Größen gibt es seit diesem Monat, angelehnt sind sie an die Top-Seller der Toniefiguren – Maus (Reiselieder), Schwein (Tierlieder), Hund (Spiel- und Bewegungslieder) und Fuchs (Zähllieder).

Sie verfügen über Netztaschen für jede Menge Hörfiguren. Die Rucksäcke des Modells „Großer Freund“ haben darüber hinaus eine speziell entwickelte Halterung für die Toniebox und Lauscher. Die kleinen Varianten, „Kleiner Freund“, messen etwa 17 x 25 x 11 cm (B/H/T), und sind ab 44,99 Euro erhältlich. Der „Große Freund“ hat die Maße von etwa 20 x 31 x 12 cm (B/H/T) und sind ab 59,99 Euro erhältlich. Einen Überblick über die Modelle bekommt ihr auf der Webseite von Affenzahn.