Pixelmator Pro: Bildbearbeitungs-Suite für den Mac aktuell zum halben Preis

Die beliebte Mac-App Pixelmator Pro (Mac App Store-Link) ist immer mal wieder vergünstigt im deutschen Mac App Store zu haben. Zwischendurch gab es auch einmal eine Aktion, eine eingeschränkte Vollversion der App kostenlos zu laden. Alle Features und kommenden Updates erhält man mit der nun erneut vergünstigt im Mac App Store angebotenen Vollversion, die derzeit für nur 19,99 Euro erworben werden kann. Das entspricht einem satten Rabatt von 50 Prozent.

Ein Grund für die aktuelle Reduzierung mag wohl auch das kürzlich veröffentlichte Update auf Version 2.4.3 von Pixelmator gewesen sein. Mit der Aktualisierung gibt es unter anderem einen ganz neuen Foto-Browser und einige spannende Workflow-Verbesserungen sowie die üblichen Bugfixes.

Sehr gute 4,8 Sterne im Mac App Store

Pixelmator Pro bietet darüber hinaus so ziemlich alles an, was ein gutes Werkzeug zur Bildbearbeitung können muss. Egal ob ihr mit Filtern oder mehreren Ebenen arbeitet oder bestimmte Bildausschnitte freistellen möchtet – mit Pixelmator Pro sollte das kein Problem sein. Auch bei uns in der Redaktion kommt das Tool, das Anleihen an Affinity Photo und Adobe Photoshop hat, immer wieder gerne zum Einsatz und ist zumindest für den Hausgebrauch eine hervorragende Alternative zu Adobe und seinem vergleichsweise teuren Creative Cloud-Abonnement.

Pixelmator Pro kann ab macOS 10.15 heruntergeladen und installiert werden, zudem wird mindestens 437 MB an freiem Speicherplatz auf dem Mac benötigt. Die Anwendung steht komplett in deutscher Sprache zur Verfügung und wird im Mac App Store durchschnittlich mit hervorragenden 4,8 von 5 Sternen bewertet.