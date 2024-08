Tado Balance für Wärmepumpen versteht sich ab sofort auch mit fixen Stromtarifen

Einige von euch haben sicherlich mitbekommen, dass ich mein künftiges Eigenheim komplett kernsaniere. Nachdem schon neue Fenster, ein neues Dach und eine neue Außendämmung dran ist, wird aktuell die Heizungsanlage komplett erneuert. Für die nächste Heizperiode bin ich mit einer Wärmepumpe gut aufgestellt und mit meiner 15,6 kWp Photovoltaik-Anlage wird sicherlich auch meine Stromrechnung nicht mehr so hoch ausfallen.

Falls auch ihr eine Wärmepumpe im Einsatz habt, könnt ihr euch Tado Balance ansehen. In Verbindung mit dem Wärmepumpen-Optimierer X bestimmt Balance auf zwei Arten die beste und kosteneffizienteste Zeit für den Betrieb einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Ein intelligenter Algorithmus ermittelt basierend auf den Preisinformationen der variablen Tarife die Tageszeiten, in denen der Strom am günstigsten ist, und schaltet die Wärmepumpe zu diesen Zeiten automatisch ein. Zusätzlich berücksichtigt er nun auch die lokalen Wettervorhersagen, um die wärmste Tageszeit zu ermitteln. Dann arbeitet die Luft-Wasser-Wärmepumpe am effizientesten und verbraucht am wenigsten Strom. Das bedeutet, dass dank Tado Balance auch Haushalte mit einem fixen Stromtarif ihren Verbrauch optimieren und damit Einsparungen erzielen können.

Christian Deilmann, CPO und Mitgründer von Tado:

„Wir wollen intelligentes Energiemanagement so vielen Haushalten wie möglich zugänglich machen. tado° Balance schafft nun genau das. Indem unsere smarte Wärmepumpensteuerung neben dem Strompreis auch die Außentemperatur als Berechnungsgröße heranzieht, können jetzt alle Haushalte unabhängig vom Stromtarif die Effizienz ihrer Wärmepumpe steigern und bares Geld sparen. Das alles passiert automatisch im Hintergrund. Balance weiß, wann die Wärmepumpe am effizientesten arbeitet und damit Haushalten am effektivsten unterstützen kann, ihren Energieverbrauch, ihren CO2-Abdruck und ihre Kosten zu senken.”

Der Wärmepumpen-Optimierer X ist mit den wichtigsten Herstellern auf dem europäischen Markt kompatibel: Atlantic, Vaillant, Saunier Duval und Fujitsu. Die Kompatibilität mit Daikin, Panasonic, NIBE und anderen Marken wird folgen.

Der Preis bleibt trotz der Neuerungen unverändert: Der Wärmepumpen-Optimierer X kostet einmalig 249,99 Euro, während Balance für Wärmepumpen bei 5,99 Euro pro Monat oder 49,99 Euro pro Jahr liegt.