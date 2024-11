Teeny Tiny Trains erhält DLC mit 120 neuen Leveln

Nächste Woche wage ich einen großen Trip. Erstmals bin ich mit Frau und zwei Kindern mit der Deutschen Bahn unterwegs und habe nur eine Hoffnung: Bitte sei irgendwie pünktlich, lieber Zug. Einmal müssen wir umsteigen, das ist ja auch immer ein Erlebnis. Für die Unterhaltung nehme ich vielleicht Teeny Tiny Trains (App Store-Link) mit.

Das putzig gestaltete Puzzle-Spiel habe ich euch im April kurz nach dem Start bereits vorgestellt. Der Download ist kostenlos, ihr könnt Teeny Tiny Trains also ohne Gefahr anspielen. Die Vollversion mit allen Funktionen wird für einen einmaligen In-App-Kauf im Wert von 5,99 Euro angeboten. Danach steht euch bereits eine große Fülle an Leveln zur Verfügung.

Falls ihr Teeny Tiny Trains schon durchgespielt habt, dann gibt es jetzt neues Futter. Ihr dürft den verzauberten und ein bisschen angestaubten Dachboden des Hauses entdecken und dort 120 neue Level spielen. Allerdings wird dieses Update-Paket nicht kostenlos angeboten, sondern muss für 3,99 Euro freigeschaltet werden. Aufgrund der umfangreichen Dimensionen finde ich das aber fair.

So wird Teeny Tiny Trains gespielt

Am Spielprinzip hat sich mit dem jüngsten Update natürlich nichts verändert. Es müssen weiterhin Weichen und Kreuzungen gebaut werden oder auch die Reihenfolge der ankommenden Züge beachtet werden, um ein Level erfolgreich abzuschließen. Zur vollen Punktzahl darf man zudem eine vorgegebene Anzahl von Schienen nicht übersteigen. Der Schwierigkeitsgrad steigt dabei nur sehr langsam an, so dass sich Teeny Tiny Trains auch prima für Neulinge und Gelegenheits-Gamer eignet.

Neben den weit über 100 Leveln des Basis-Pakets gibt es außerdem einen Level-Editor, auch Kreationen der Community kann man bereits herunterladen und so noch viele weitere Rätsel lösen. Was ich ebenfalls richtig klasse finde, ist die Aufmachung von Teeny Tiny Trains. Gebaut wird mit Schienen einer Holzeisenbahn, die viele von uns auch aus dem Kinderzimmer kennen.