MacBook Pro soll 2026 ein großes Design-Update erhalten

Die neuen Macs, darunter auch das neue MacBook Pro mit M4, M4 Pro und M4 Max, sind noch gar nicht ausgeliefert, da gibt es schon die nächsten Gerüchte. Mark Gurman blickt mal wieder in seine Glaskugel und kann dabei nicht nur bis in das nächste Jahr, sondern gleich bis 2026 in die Zukunft blicken. Dann nämlich soll das MacBook Pro ein neues Design erhalten.

Eigentlich hatte Apple geplant, den zuletzt üblichen 4-Jahres-Zyklus für sein XXL-Update beizubehalten, allerdings gab es laut Gurman Verzögerungen rund um die Display-Technologie. Das MacBook Pro soll mit der gleichen OLED-Technik ausgestattet werden, wie das iPad Pro. Das soll aber nicht vor 2026 klappen.

Zudem soll das kommende MacBook Pro mit einem dünneren Gehäuse ausgestattet werden. Als vor vier Jahren das erste MacBook Pro mit Apple-Chip vorgestellt wurde, sind die Geräte sogar etwas dicker geworden. Wohl auch, weil wieder auf eine klassische Tastatur-Technologie gesetzt wurde – zum Glück.

Laut Gurman sollen zudem M6-Chips zum Einsatz kommen, die im 2-Nanometer-Verfahren hergestellt wurden. Neben dem neuen Design und der neuen Display-Technologie soll das zu einem großen Performance-Boost führen.

Bis 2026 kann ich mit meinem M1 Pro noch gut warten

Falls der von Gurman genannte Zeitplan eintreffen sollte, würde mir das gut in den Kram passen. Momentan bin ich abseits vom Schreibtisch mit dem MacBook Pro mit M1 Pro unterwegs. Die Performance ist für meine Zwecke noch absolut ausreichend, hier sehe ich in der nächsten Zeit kein Grund für ein Update.

Mein MacBook Pro hat jetzt ziemlich genau drei Jahre auf dem Buckel und lediglich der Akku fängt ein wenig an zu schwächeln. Nach über 300 Ladezyklen stehen mir noch rund 81 Prozent der ursprünglichen Kapazität zur Verfügung, das macht sich im Alltag tatsächlich schon ein wenig bemerkbar. 289 Euro würde der Austausch direkt bei Apple kosten, das werde ich meinem Pro wohl demnächst noch einmal gönnen, damit es bis 2026 durchhält.

