Apple Geschenkkarte: 10 Prozent Bonus als Netto-Gutschein

Wenn man etwas günstiger an Apple-Guthaben gelangen wollte, war dazu in den vergangenen Wochen immer irgendein Account notwendig. Entweder musste man den Umweg über Payback gehen oder sich in der Kaufland-App registrieren. Deutlich einfacher ist die Geschichte ab dem 8. Februar bei Netto Marken-Discount.

Von Donnerstag bis Samstag erhaltet ihr beim Kauf einer variablen Apple Geschenkkarte im Wert von 10 bis 250 Euro einen Netto-Gutschein in Höhe von 10 Prozent des Kaufwerts. Bei einer Apple Gift Card mit 100 Euro Guthaben gibt es also 10 Euro als Netto-Gutschein.

Die Besonderheit: Ohne irgendwelche Extras erhaltet ihr den Netto-Gutschein zusammen mit eurem Kassenzettel. Ihr könnt ihn direkt danach für euren regulären Einkauf verwenden oder damit sogar die nächste Apple Geschenkkarte kaufen.

Wo ihr den nächsten Netto Marken-Discount in eurer Nähe findet, dass könnt ihr ganz einfach auf dieser Webseite herausfinden. Nicht verwechseln dürft ihr den rot-gelben Netto mit dem schwarz-gelben Netto (mit Hund), dort gibt es eine solche Aktion nicht.