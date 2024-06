Telegram: Mit neuer Sterne-Währung digitale Produkte bezahlen

Beim Messenger Telegram (App Store-Link) interagieren laut eigener Aussage über 400 Millionen Nutzer und Nutzerinnen jeden Monat mit Bots und Mini-Apps des Messengers, um Produkte zu kaufen, Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, Spiele zu spielen und mehr. Nun hat Telegram ein Update bereitgestellt, mit dem Bots und Mini-Apps auch digitale Produkte und Dienstleistungen verkaufen können.

Schon seit Jahren können Unternehmen über Bots und Mini-Apps physische Produkte auf Telegram verkaufen und Zahlungen aus der ganzen Welt akzeptieren. Man hat nun die hauseigene Bot-Plattform aktualisiert, um Zahlungen für digitale Produkte zu unterstützen.

Um Zahlungen für digitale Waren und Dienstleistungen im gesamten Telegram-Ökosystem zu ermöglichen, führt Telegram laut eines aktuellen Blogbeitrags gleichzeitig eine In-App-Währung namens Stars ein. In der deutschen Version wurde sie übersetzt und „Sterne“ genannt. Telegram Sterne können durch In-App-Käufe über Apple und Google oder PremiumBot erworben und dann für digitale Produkte ausgegeben werden, die von Bots angeboten werden, darunter eBooks, Online-Kurse und Artikel in Telegram-Spielen.

Bereit für App Stores

Die neue Sterne-Währung ist mit den neuesten Richtlinien von Apple und Google für den Verkauf digitaler Produkte konform und bietet Entwicklern und Entwicklerinnen im Telegram-Ökosystem sowie Telegram-Usern Zugang zu In-App-Käufen in mobilen App-Stores. Personen, die bei Telegram digitale Produkte verkaufen, sollen zudem bald in der Lage sein, die von ihren Bots verdienten Sterne in Toncoins über die Drittseite Fragment abzuheben.

Käufe von physischen Produkten bleiben unverändert unter Verwendung eines der von Telegram unterstützten Zahlungsanbieter. Bots und Mini-Apps sind laut Telegram „jetzt bereit für jede Art von Geschäft und können über 900 Millionen potenzielle Kunden innerhalb von Telegram erreichen, und das mit nur wenigen Zeilen Code.“ In Zukunft sollen noch weitere Funktionen für die Sterne-Währung bereitgestellt werden, darunter Geschenke für Ersteller von Inhalten und Ähnliches.