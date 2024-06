ChatGPT: Neue Hintergrundgespräche-Funktion auf dem iPhone

Der beliebte Chatbot von OpenAI, ChatGPT (App Store-Link), dürfte mittlerweile auf vielen Apple-Geräten installiert sein, um dort bei alltäglichen Anfragen unterstützend zur Seite zu stehen. Das Team von OpenAI hat nun ein weiteres Update für den Chatbot veröffentlicht, das eine neue Funktion mit sich bringt: Hintergrundgespräche auf dem iPhone.

ChatGPT steht als App für iPhones und iPads kostenlos im deutschen App Store zum Download bereit. Die Anwendung ist rund 91 MB groß und benötigt zudem iOS/iPadOS 16.1 oder neuer auf dem Gerät. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für ChatGPT vorhanden. Für gelegentliche Anfragen beim Chatbot reicht ein kostenloses Konto bei OpenAI aus. Wer von der neuesten Chat-Engine Gebrauch machen und unbegrenzt Anfragen versenden will, kann ChatGPT Plus buchen, das 22,99 Euro/Monat kostet.

In der kürzlich veröffentlichten Version 1.2024.150 von ChatGPT findet sich nun auf dem iPhone eine neue Funktion namens „Hintergrundgespräche“, die man in den Audio-Einstellungen der App aktivieren oder deaktivieren kann. Als Erklärung dieses Features liefert OpenAI die folgende Beschreibung: „Hintergrundgespräche halten die Unterhaltung in anderen Anwendungen oder bei ausgeschaltetem Bildschirm aufrecht“.

Neuer Audio-Modus in Alphaphase für GPT-4o

Mit anderen Worten: Hat man die neue Funktion aktiviert, kann man mit ChatGPT auch weiter sprechen, selbst wenn man den iPhone-Bildschirm deaktiviert oder man die ChatGPT-App verlässt, um sich einer anderen App zuzuwenden. Wer mit dem Chatbot per Stimme interagieren und Audio-Konversationen führen möchte, nutzt in der App das Kopfhörer-Symbol rechts neben dem Textfeld. Damit sind längere Gespräche auch dann möglich, wenn man beide Hände frei haben muss, beispielsweise bei der Laufrunde, während einer Radtour oder beim Kochen.

Die neue Hintergrundgespräche-Funktion ist mit dem Start auf dem iPhone standardmäßig deaktiviert, kann aber in den Einstellungen der App manuell aktiviert werden. In den nächsten Wochen soll darüber hinaus auch ein neuer Audio-Modus in ChatGPT Einzug halten, der für das GPT-4o-Modell und demnach für ChatGPT Plus-User im Rahmen einer Alphaphase nach und nach zur Verfügung gestellt werden soll. Bereits im Mai dieses Jahres angekündigt, soll der neue Audio-Modus für eine bessere und flüssigere Sprachkommunikation sorgen.