TV Forecast: Hübsche iOS-App trackt Serien und TV Shows

Glücklicherweise markieren die vielen Streamingdienste immer unseren Fortschritt. So kann man schnell und einfach sehen, welche Folge die nächste ist. Doch wer viele Serien und Filme schaut, kann den Überblick verlieren. Und hier kommt die im April neu veröffentlichte iOS-App TV Forecast (App Store-Link) ins Spiel.

TV Forecast listet Serien, Filme und TV Shows. Gleichzeitig gibt es eine kurze Zusammenfassung, ihr könnt die mitspielenden Schauspieler einsehen und natürlich auf die Staffeln und Episoden zugreifen. Episoden können mit nur einem Klick als gesehen markiert werden, ganze Staffeln lassen sich durch einen langen Klick entsprechend kennzeichnen.

Auf dem Startbildschirm werden all eure abonnierten Serien und Shows angezeigt, ebenso zeigt ein Counter an, in wie viel Tagen die nächste Episode ausgestrahlt wird. Optional gibt es auch Push-Benachrichtigungen. Wer eine deutsche Serie abonniert, zum Beispiel den Tatort, bekommt die richtigen Daten, bei internationalen Serien werden aber die US-Termine angezeigt. Bei Netflix, Amazon Video und Co ist das gar nicht so schlimm, da oftmals die Serien weltweit zum gleichen Zeitpunkt verfügbar gemacht werden. Bei Shows die im US-TV laufen sieht das aber anders aus.

TV Forecast eignet sich für deutsche Nutzer also nur bedingt. Wer nur seinen Fortschritt tracken möchte, bekommt hier eine sehr aufgeräumte und moderne iOS-App mit einem schlichten und schönen Design geboten. Fünf Serien oder Shows können kostenfrei hinterlegt werden, wer mehr als fünf tracken möchte, muss zum Abo greifen: 99 Cent pro Monat oder 9,99 Euro pro Jahr. Dann wird auch die Synchronisation mit dem Service Trakt freigeschaltet. Beachtet zudem, dass alle Inhalte nur in englischer Sprache vorliegend sind.