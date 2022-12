Update von LastPass: Auch Passwort-Tresore bei Datenleck kompromittiert

In den vergangenen Wochen haben wir bereits mehrfach über die Sicherheitslücken beim Passwort-Manager LastPass (App Store-Link) berichtet. Nachdem man bereits im August dieses Jahres ein Datenleck entdeckte, musste das Entwicklerteam die Kundschaft Ende November über einen neuen Angriff informieren. Im zweiten Fall wurden auch Nutzerinformationen offengelegt, da Hacker auf einen Cloud-Speicherdienst eines Drittanbieters zugegriffen hatten, der von dem Passwort-Manager genutzt wird. Laut LastPass konnten die Hacker „Zugang zu bestimmten Elementen“ der „Kundeninformationen“ erlangen.

LastPass meldet sich nun mit der neuesten Erklärung zum Schaden, der durch den Sicherheitsverstoß entstanden ist, zurück. Anfang dieses Monats war das Ausmaß des Schadens noch nicht klar, doch nun teilt man mit, dass Kopien der Passwort-Tresore der Kundschaft zusammen mit Namen, E-Mails, Rechnungsadressen, Telefonnummern und mehr erlangt wurden. Der CEO von LastPass, Karim Toubba, informierte gestern über das Update im Blog des Unternehmens.

Noch beunruhigender ist, dass während des Vorfalls auch die Passwortspeicher der Kunden und Kundinnen kopiert wurden:

„Der Angreifer war auch in der Lage, eine Sicherungskopie der Daten des Kundentresors aus dem verschlüsselten Speichercontainer zu kopieren, der in einem proprietären Binärformat gespeichert ist, das sowohl unverschlüsselte Daten wie Website-URLs als auch vollständig verschlüsselte sensible Felder wie Website-Benutzernamen und -Passwörter, sichere Notizen und in Formulare eingegebene Daten enthält. Diese verschlüsselten Felder sind mit einer 256-Bit-AES-Verschlüsselung gesichert und können nur mit einem eindeutigen Verschlüsselungsschlüssel entschlüsselt werden, der mit Hilfe unserer Zero Knowledge-Architektur aus dem Master-Passwort jedes Benutzers abgeleitet wird. Zur Erinnerung: Das Master-Passwort ist LastPass niemals bekannt und wird von LastPass weder gespeichert noch verwaltet. Die Ver- und Entschlüsselung der Daten wird nur auf dem lokalen LastPass-Client durchgeführt.“