Surfshark VPN: Von der Stiftung Warentest empfohlen, aktuell mit 84 Prozent Rabatt + 2 Gratis-Monate

Anzeige. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und der von der Stiftung Warentest Zweitplatzierte VPN-Service Surfshark VPN bietet eine Rabattaktion mit bis zu 84 Prozent Rabatt an. Gleichzeitig gibt es zwei Monate kostenlos on top. Am Ende zahlt ihr für 26 Monate nur 53,28 Euro, also nur 2,05 Euro pro Monat (63,40 Euro mit deutscher Mehrwertsteuer, 2,44 Euro pro Monat).

Surfshark VPN: 26 Monate günstiger sichern (zum Angebot)

Surfshark VPN ist eine Empfehlung, das hat auch die Stiftung Warentest bestätigt, denn Surfshark hat den zweiten Platz belegt. Die Auswahl der Server ist richtig groß, insgesamt gibt es mehr als 3200 Server in 100 Ländern. Es gibt Apps für Mac, Windows, Linux, iOS, Android, Chrome, Firefox und Fire TV. Zudem gibt es eine strikte No-Log-Richtlinien und privates DNS.

Die Apps sind einfach zu bedienen und die Geschwindigkeiten über den VPN schnell und zuverlässig. Streaming stellt kein Problem dar, das normale Surfen ist ebenfalls ohne Probleme möglich. Die Verbindungen sind stabil und brechen auch nach längeren Surfzeiten nicht ab. Und es gibt noch einen Vorteil: Die Geräteanzahl ist unlimitiert. Ihr könnt also die Geräte der ganzen Familie verbinden!

CleanWeb 2.0: Ad-Blocker neu aufgelegt

Wer Surfshark abonniert hat, kann auch vom neuen CleanWeb 2.0 profitieren. Die Browser-Erweiterung für Chrome, Firefox und Microsoft Edge bietet Zugriff auf einen Ad-Blocker, kann die Cookie-Abfragen automatisch annehmen oder ablehnen und warnt bei Malware. In Version 2.0 können jetzt auch Video-Werbung blockiert werden, zudem ist die angesprochene Cookie-Verwaltung neu mit dabei.

Ist die Browser-Erweiterung installiert, müsst ihr euch mit eurem Surfshark-Account einloggen und könnt dann noch ein paar Feineinstellungen für die jeweiligen Features vornehmen. Um CleanWeb 2.0 zu nutzen, wird keine aktive VPN-Verbindung vorausgesetzt. Im folgenden Video könnt ihr die Funktionalität in Aktion sehen.

Weitere Add-Ons

Bei Surfshark hört es nicht bei einem reinen VPN-Anbieter auf. Hier wird noch mehr geboten, unter anderem folgende Features:

Anitivirus: Der Mac ist von Haus schon ziemlich sicher, bei Windows-Geräten sieht es oftmals schlechter aus. Mit dem Anitivirus-Programm von Surfshark könnt ihr eure Geräte auf schädliche Programme, Apps, Dokumente und Dateien scannen. Für Android-Geräte gibt es sogar einen Echtzeit-Schutz, der beim Download, Installation oder Nutzung von Programmen entsprechend warnen kann. Zudem könnt ihr einen Zeitplan anlegen und bestimmen, wann was gescannt werden soll.

Search: Google ist natürlich die ultimative Suchmaschine, wer jedoch Suchergebnisse ohne Werbung und Tracking möchte, kann Surfshark Search bemühen. Werbung gibt es nicht, ebenso surft man anonym und hinterlässt keinen digitalen Fußabdruck. Gleichzeitig kann man auch selbst eine Region bestimmen um zugeschnittene Suchergebnisse zu erhalten.

Alert: Ein Dienst oder ein Service ist von einer Datenpanne betroffen? Surfshark informiert euch, solltet ihr einen entsprechenden Account im Einsatz haben. Sollte beispielsweise die eigene E-Mail-Adresse oder Kreditkartennummer in einer gehackten Online-Datenbank auftauchen, gibt es ebenfalls Benachrichtigungen. Dann kann man entsprechenden Maßnahmen treffen, Passwörter ändern, Karten sperren und mehr.

Das Paket bestehend aus Antivirus, Alert und Search kann für 1,49 Euro pro Monat optimal dazu gebucht werden.

Noch mehr Funktionen von Surfshark VPN

Camouflage Mode : Dieser Modus stellt sicher, dass selbst der Internetanbieter nicht erkennen kann, dass ein VPN verwendet wird.

: Dieser Modus stellt sicher, dass selbst der Internetanbieter nicht erkennen kann, dass ein VPN verwendet wird. MultiHop : Verbindung über mehrere Länder gleichzeitig möglich.

: Verbindung über mehrere Länder gleichzeitig möglich. Verschlüsselung : Alle Daten werden stets verschlüsselt übertragen.

: Alle Daten werden stets verschlüsselt übertragen. Sicherer Protokolle : Es gibt drei verschiedene Protokolle, die als Standard ausgewählt werden können. Auf Wunsch kann nach wie vor OpenVPN ausgewählt werden.

: Es gibt drei verschiedene Protokolle, die als Standard ausgewählt werden können. Auf Wunsch kann nach wie vor OpenVPN ausgewählt werden. Integrierter Werbeblocker: Kann auf Wunsch auch Werbeanzeigen, Tracker, Malware und Phishing-Versuche blocken.

Kann auf Wunsch auch Werbeanzeigen, Tracker, Malware und Phishing-Versuche blocken. Bypasser : Erlaube bestimmten Apps und Webseiten, das VPN zu umgehen. Bestens für mobile Banking-Apps geeignet.

: Erlaube bestimmten Apps und Webseiten, das VPN zu umgehen. Bestens für mobile Banking-Apps geeignet. Kundensupport: 24/7 als Live-Chat oder per E-Mail.

Welche Vorteile hat ein VPN?

Wer mit einem aktiven VPN surft, kann sich sicher und anonym durchs Netz bewegen, da hier die eigene IP-Adresse und der Standrot verschleiert werden. Unter anderem kann man auch Geo-Blockaden aufhebeln und so beispeilsiwese Streaming-Inhalte abrufen, die hierzulande nicht verfügbar sind. Auch für Studierende ist ein VPN zu empfehlen, es kommt häufiger vor, dass man bei der Recherche auf gesperrte Inhalte stößt, die durch das Ändern des Standorts via VPN dann doch abgerufen werden können.