VanMoof: Rabatt von 1.000 Euro für nicht gelieferte E-Bikes

Um den E-Bike-Hersteller VanMoof gab es in der Vergangenheit einige Schlagzeilen: Das niederländische Unternehmen musste Insolvenz anmelden, und lange Zeit sah es so aus, dass die Kundschaft weder bestellte Fahrräder noch Service für bereits gelieferte Zweiräder in Anspruch nehmen konnte. Im September des vergangenen Jahres wurde dann aber ein neuer Besitzer gefunden, der seit diesem Jahr auch wieder Reparatur-Möglichkeiten in Deutschland anbietet, Updates für die vernetzten E-Bikes veröffentlichte und auch Kaufoptionen im Webshop ermöglicht.

Nun meldet sich das Unternehmen mit einem neu gestarteten Programm, um der Kundschaft, die vor der Insolvenz bereits ein Fahrrad bestellt, aber nie erhalten hat, unter die Arme zu greifen. Im Pressebereich von VanMoof heißt es dazu:

„Wir bieten euch einen Rabatt von 1.000 Euro auf ein VanMoof S5, A5 oder ein zukünftiges Modell. Dieses Angebot ergänzt den laufenden Schadensersatzprozess mit dem Insolvenzverwalter. Wegen des Konkurses wurden viele Bestellungen nie ausgeliefert. Wir haben weder Zugang zu den Fahrrädern noch zu eurem Geld, das ihr bezahlt habt. Aber wir setzen alles daran, euch bestmöglich zu unterstützen.“

Wichtig zu wissen: Das Angebot von VanMoof solle nicht den Schadensersatzprozess ersetzen, man könne weiterhin eine Entschädigung über die eigenen Ansprüche mit den Insolvenzverwaltern beantragen. Das Unternehmen empfiehlt diesen Schritt sogar in der Pressemitteilung. Der Rabatt von 1.000 Euro ließe sich laut VanMoof beanspruchen, wenn man das Geld nicht von der Bank oder dem Zahlungsanbieter zurückbekommen konnte.

Kunden und Kundinnen von VanMoof, die vom oben erwähnten Problem betroffen sind, können auf einer eigens eingerichteten Seite einen Rabattcode beantragen, indem man die erforderlichen Informationen ausfüllt. VanMoof wird dann prüfen, ob man berechtigt ist und so schnell wie möglich antworten. Man gibt an, dass man alle Anträge bis Ende dieses Jahres bearbeitet haben will: Dafür muss man den eigenen Antrag bis Ende Oktober 2024 eingereicht haben.

Von VanMoof ausgestellte Rabattcodes sind bis zum 31. Dezember 2027 gültig und an die E-Mail-Adressen der ursprünglichen Käufer und Käuferinnen gebunden. Der Rabattcode kann für den Kauf eines VanMoof S5, A5 oder ein zukünftiges Modell verwendet werden.

Fotos: VanMoof.