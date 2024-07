ProDex: Umfangreiche Pokémon-Companion-App mit allen Generationen

Am vergangenen Wochenende gab es in der Pokémon-Welt wieder einige spannende Aktionen: So wurde am Samstag und Sonntag das alljährliche Pokémon GO-Fest in der gleichnamigen App abgehalten. Um einen Überblick über alle Pokémon-Monster, ihre Fähigkeiten, Attacken und mehr zu erhalten, bieten sich nicht nur beim Spielen von Pokémon GO, sondern auch der Konsolenspiele für Nintendo Switch und Co. entsprechende Companion-Apps an, die alle wichtigen Infos für Spieler und Spielerinnen bereitstellen.

Mit ProDex (App Store-Link) gibt es seit einiger Zeit eine solche App, die sich kostenlos auf das iPhone herunterladen lässt und für die Installation rund 419 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS 14.0 oder neuer benötigt. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für ProDex bereits vorhanden. Wer alle Inhalte freischalten möchte, kann einen Einmalkauf für 5,99 Euro per In-App-Kauf tätigen: Damit sind alle Pokémon-Generationen und ihre Vorkommen in den verschiedenen Spielen wie Karmesin und Purpur verfügbar, zudem ist eine Offline-Nutzung möglich, und auch Werbebanner in der App verschwinden. Alternativ lassen sich einzelne Pakete für die jeweiligen Konsolenspiele für je 0,99 Euro laden.

„ProDex ist der Pokédex, der dich bei deinem Pokémon-Spielen begleitet. Von Pokémon Rot und Blau bis Pokémon Karmesin und Purpur auf der Nintendo Switch! Pokémon, Attacken, TMs, Items, Orte und Fähigkeiten sind für dich nun kein Geheimnis mehr und der erweiterte Teambuilder wird dich auf die epischsten Kämpfe vorbereiten.“

So berichtet das Entwicklerteam von Wido über den eigenen Pokémon-Companion im deutschen App Store. Die App ist minimalistisch, aber sehr übersichtlich aufgebaut und kommt ganz im Apple-iOS-Stil mit entsprechenden Kacheln im Hauptmenü daher. Einen großen Menüpunkt markiert der Pokédex, in dem sich alle Monster der ersten bis zur neunten Generation mit kleinen Thumbnail-Bildern finden. Beim Antippen eines Pokémons öffnet sich die Detailseite, auf der sich dann weiterführende Infos wie eine kurze Beschreibung, Pokémon-Art, mögliche Formen, Statuswerte, Resistenzen, Schwächen, Fähigkeiten, Entwicklungen, Attacken und Eigenschaften finden.

Objektsammlung, Pokémon-Orte, Gym-Leader und mehr

Zu den weiteren Features von ProDex gehören Checklisten für Pokémon, eine Teambuilder-Funktion, Filter, eine Anzeige von Wesen, Orten im Pokémon-Universum, eine Auflistung aller möglichen Attacken mit detaillierten Beschreibungen und Auswirkungen, eine Liste aller Gym-Leader sowie eine Sammlung aller Objekte, die in den ausgewählten Spielen vorkommen.

Die Fülle an Informationen in ProDex kann für einige Gamer durchaus überfordernd sein. Allerdings ist die Anwendung tatsächlich sehr gut strukturiert, so dass sich die benötigten Statistiken und Fakten schnell und einfach finden lassen. Umfangreiche Such- und Filteroptionen helfen darüber hinaus, die wichtigen Infos auf einen Blick zu bekommen. ProDex wird seit dem Release vor knapp einem Jahr regelmäßig aktualisiert und verfügt zudem über einen Dunkelmodus, der abhängig von den Systemeinstellungen aktiviert wird.

Alle Pokémon-Fans sollten sich ProDex daher durchaus einmal genauer ansehen. Auch im deutschen App Store gibt es für die iPhone-Anwendung gute 4,4 von 5 Sterne. Eine Alternative, die ich persönlich sehr ins Herz geschlossen habe, ist Ketchup für Pokémon (App Store-Link) vom Entwickler Ben McCarthy, das sich ebenfalls über einen Einmalkauf finanziert und mittlerweile auch in deutscher Sprache zur Verfügung steht.