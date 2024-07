Safari in iOS 18: Diese Neuerungen können wir in Apples Browser erwarten

Während der diesjährigen WWDC 2024-Entwicklerkonferenz im Juni hat Apple erwartungsgemäß Updates für die eigenen Betriebssysteme vorgestellt, darunter auch für das neue iOS 18. Letzteres erhält einige Neuerungen für Apples eigene Apps auf dem Gerät, darunter auch den Webbrowser Safari. Auf diese neuen Features können wir uns ab dem Herbst dieses Jahres freuen.

Highlights

Die neue Highlights-Funktion wurde von Apple während der WWDC 2024-Keynote im Juni prominent beworben. Dabei wird maschinelles Lernen angewandt, um die wichtigsten Informationen einer Website anzuzeigen, was wiederum für weniger Ablenkung von den wichtigsten Details sorgen soll. Man kann sich laut Apple beispielsweise „eine Zusammenfassung durchlesen, um zu erfahren, worum es in einem Artikel geht“, oder auch „schnell den Standort eines Restaurants, Hotels oder einer Sehenswürdigkeit erfassen“. Wenn ein Highlight für eine Website verfügbar ist, wird dieses über ein entsprechendes Symbol in der Browser-Leiste angezeigt und kann für Detailinfos angetippt werden.

Optimierter Reader-Modus

Auch der bereits in Safari verfügbare Reader-Modus für ablenkungsfreieres Lesen von Artikeln und Website-Inhalten wird mit iOS 18 nochmals verbessert. Es gibt beispielsweise eine Möglichkeit, eine Zusammenfassung von aufgerufenen Websites zu erhalten oder auch ein Inhaltsverzeichnis für längere Artikel anzeigen zu lassen. Die Funktionen sind wie gewohnt über das Reader-Icon in der Browser-Leiste verfügbar und sollen zum Start in englischer Sprache bereitstehen.

Passwörter-Integration

Während der WWDC 2024-Keynote hat Apple auch eine eigene Passwörter-App präsentiert, die sensible Daten in einer einzigen App versammeln will. Auch Safari-Logins, Passwörter und Passkeys finden sich dort. Diese können mit iOS 18 auch automatisch ausgefüllt werden – sofern man die Informationen in der App gespeichert hat. Besonders praktisch: Neu angelegte Logins und Passwörter in Safari werden auch automatisch in der Passwörter-App gesichert, zudem wird es auch Versionen für iPadOS, macOS und sogar für Windows geben, die untereinander synchronisiert werden.

Gesperrte und verborgene Safari-App

Mit iOS 18 führt Apple eine neue Option ein, Apple-eigene und Drittanbieter-Apps sowohl zu sperren als auch zu verbergen. Auch Safari reiht sich in die Liste der unterstützten Anwendungen ein, auf die sich nach der Sperrung oder dem Verbergen nur per Face ID- oder Touch ID-Authentifizierung zugreifen lassen. Hat man eine App wie Safari versteckt, erscheint sie nicht mehr auf dem Homescreen, sondern wird nur noch ein einem versteckten Ordner in der App-Bibliothek angezeigt.

Apple plant auch, mit iOS 18 einige Designänderungen an Safari vorzunehmen, darunter ein überarbeitetes Tool-Menü, in dem nur die wichtigsten und meistgenutzten Werkzeuge eingeblendet werden – beispielsweise die Übersetzung, den Reader-Modus oder die Schriftgröße. Zudem wird es neue Schnellzugriff-Aktionen in der Safari-Toolbar geben, darunter Optionen zum Drucken oder zum Hinzufügen von Favoriten, Lesezeichen, Leselisten oder Schnellnotizen.

Die offizielle Veröffentlichung von iOS 18 ist für den Herbst dieses Jahres geplant. Neben den oben beschriebenen Neuerungen für den Safari-Browser sollen auch weitere neue Features Einzug halten, darunter eine Überarbeitung der Fotos-App, Nachrichten über Satellit, neue Personalisierungsmöglichkeiten für den Homescreen und mehr. Auf der Apple-Website zu iOS 18 finden sich alle Neuheiten des Software-Updates.