KonterBUNT: Spielerisch Stammtischparolen und Hetze begegnen

Wer kennt es nicht? Man sitzt in der Kneipe, im Büro bei der Arbeit oder nimmt an einer Familienfeier teil – und an irgendeinem Punkt wirft irgendjemand pauschalisierende, beleidigende oder gar menschenverachtende Parolen in den Raum. „Arbeitslose sind doch alle Sozialschmarotzer“, „Sowas hätte es früher nicht gegeben!“ oder „Unsere Kinder werden verschwult“ sind nur einige dieser Beispiele. Oft ärgert man sich im Nachhinein, in der Situation nicht angemessen reagiert und mit passenden Kontern reagiert zu haben – insbesondere, wenn eine Parole nach der nächsten folgt.

Mit der App KonterBUNT (App Store-Link) die von der Niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung kostenlos für iPhones und iPads im deutschen App Store angeboten wird, kann man genau diese Konter üben und eskalierende Situationen oder Gesprächsthemen sachlich angehen. KonterBUNT ist rund 257 MB groß und benötigt zur Installation mindestens iOS 12.0 bzw. iPadOS 12.0 oder neuer. Auch ein Download auf den Mac ist ab macOS 11.0 sowie auf die Apple Vision Pro-Datenbrille ab visionOS 1.0 möglich. Alle Inhalte stehen in deutscher Sprache bereit.

Laut eigener Aussage auf der KonterBUNT-Website möchte die Anwendung „zielführende Antwort- und auch Nachfragetechniken, um das Gegenüber zur Selbstreflexion zu bringen, [liefern]. Mit einem selbst zu gestaltenden Avatar betreten die Spielerinnen und Spieler öffentliche Orte, an denen ‚Wutbürger‘ ihr Halbwissen zum Besten geben, und wählen aus verschiedenen klügeren und deeskalierenden Antwortmöglichkeiten aus, um populistische Meinungen in die Schranken zu weisen. Eine intelligente App für eine aktiv gelebte Demokratie und Debattenkultur.“

Die in einer kleinen virtuellen Karte vermerkten verschiedenen Stationen im öffentlichen Raum behandeln jeweils ein Thema, das oft für populistische Aussagen, Beleidigungen und menschenverachtende Hetze sorgt. So gibt es Situationen, in denen man beispielsweise mit Sexismus, Antisemitismus, Klassismus, Ableismus oder Rassismus konfrontiert wird und in insgesamt drei Spielrunden durch eine Multiple-Choice-Auswahl mit Fakten und kluger Gesprächstaktik deeskalierend wirken soll.

Der Boss-Gegner: Die Familienfeier

Während dies in den ersten Runden noch einigermaßen gut zu bewältigen ist, obwohl im Hintergrund ein Timer läuft, geht es in den letzten der insgesamt neun Stationen richtig zur Sache. Nicht nur wird das Gegenüber emotional, auch hat man beim großen Boss-Gegner, der Familienfeier, nur eine sehr begrenzte Zeit, um die Lage zu entschärfen. Allgemein lassen sich die neun Level aber in kurzer Zeit gut durchspielen und halten zum Ende auch praktische Tipps zum Umgang mit Stammtischparolen und Co. bereit.

Neben dem spielerischen Ansatz verfolgt KonterBUNT auch noch informative Zwecke: So gibt es in der App auch noch ein sogenanntes „Parolenverzeichnis“, in dem die häufigsten acht Themen und ihre Aussagen gebündelt versammelt sind. Zu jeder der Parolen gibt es dann hilfreiche Infos und Fakten, um selbige entschärfen und ihnen sachlich begegnen zu können. Und im Bereich „Strategieguide“ bekommt man – der Name deutet es bereits an – passende Strategien zur Gesprächsführung angeboten, darunter beispielsweise ein gezieltes Nachfragen, der Verzicht auf Belehrungen, die eigene Positionierung, Gesprächsregeln herstellen, das „Die“ auflösen und vieles mehr.

Denn: Ein rassistischer Spruch auf der Familienfeier, ein sexistischer Witz auf dem Schulhof oder eine abfällige Bemerkung über Geflüchtete in der Kneipe fallen schnell – und wenn man etwas entgegnen möchte, ist die Situation auch schon vorbei. Je besser man sich daher auf solche Situationen vorbereitet, desto leichter fällt es, in solchen Momenten zu kontern. Falls also Onkel Manfred bei der nächsten Familienfeier wieder davon schwadroniert, dass Frauen an den Herd gehören, ist man gewappnet und kann ihm mit Fakten und sachlicher Gesprächsführung begegnen.