Wahl-O-Mat: Wahlhilfe-Tool ist bereit für die Bundestagswahl am 23. Februar

Am 23. Februar, also in etwas mehr als zwei Wochen, findet in Deutschland die vorgezogene Bundestagswahl statt. Wer sich derzeit mit seinen Partei-Präferenzen für die Wahl noch schwer tut oder generelle Themen der Wahl informieren möchte, kann sich ab sofort die aktualisierte Version des Wahlhilfe-Tools Wahl-O-Mat im deutschen App Store ansehen.

Das beliebte Werkzeug der Bundeszentrale für politische Bildung wurde in den letzten Wochen fit gemacht für die Bundestagswahl am 23. Februar. Die nun aktualisierte Version der Webseite und App steht ab sofort zur Nutzung bereit. Ihr habt dann also noch mehr zwei Wochen Zeit, um euch über die verschiedenen Programme und Ansichten der Parteien zu informieren.

„Der Wahl-O-Mat ist ein Frage-und-Antwort-Tool, das zeigt, welche zu einer Wahl zugelassene Partei der eigenen politischen Position am nächsten steht. 38 politische Thesen können mit ‚Stimme zu‘, ‚Stimme nicht zu‘, ‚Neutral‘ oder ‚These überspringen‘ beantwortet werden. Alle zur Wahl zugelassenen Parteien sind eingeladen. sich am Wahl-O-Mat beteiligen. Auf diese Weise können Sie Ihre eigenen Antworten mit denen der Parteien abgleichen. Der Wahl-O-Mat ist keine Wahlempfehlung, sondern ein Informationsangebot über Wahlen und Politik.“

38 Thesen mit persönlicher Gewichtungsmöglichkeit

Die Wahl-O-Mat-App (App Store-Link) im App Store ist kostenlos verfügbar und erfordert zur Installation mindestens iOS bzw. iPadOS 13.4 oder neuer auf dem Gerät. Alle Inhalte stehen in deutscher Sprache zur Verfügung, zudem wird rund 16 MB an freiem Speicherplatz auf dem iPhone oder iPad benötigt.

Insbesondere für Personen, die sich sonst möglicherweise nicht ganz so intensiv mit dem Thema Politik beschäftigen, stellt der Wahl-O-Mat eine durchaus praktische und einfach zu nutzende Informationsquelle dar. Nach der Bearbeitung der insgesamt 38 Thesen können diese auch noch in ihrer Gewichtung angepasst werden, um so persönlich wichtige Themen hervorzuheben. Zudem stellt der Wahl-O-Mat Kurzbeschreibungen und Begründungen aller Parteien zu den 38 Thesen bereit.

Auch auf Barrierefreiheit wurde in der Wahl-O-Mat-App geachtet, um die Nutzung der Anwendung möglichst vielen Menschen zu ermöglichen: Es gibt eine Vorlesefunktion, Gebärdensprache und Informationen zum Wahl-O-Mat sowie der Funktionsweise in einfacher Sprache. Unabhängig von der iOS-App lässt sich der Wahl-O-Mat auch über die Website der Bundeszentrale für politische Bildung nutzen. Am Ende ist eine Sache aber besonders wichtig: Bildet euch eine eigene Meinung und gebt bis zum 23. Februar eure Stimme ab.