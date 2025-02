Husqvarna: Drei neue Mähroboter der Nera-Serie vorgestellt

Wer über einen Garten mit Rasenfläche verfügt, hat sicherlich schon einmal über die Anschaffung eines Mähroboters nachgedacht, der ähnlich wie Saug- und Wischroboter in den vier Wänden automatisiert für Sauberkeit und einen allzeit frisch gemähten Rasen sorgt. Das schwedische Unternehmen Husqvarna hat jetzt gleich drei neue Mähroboter-Modelle der Baureihe Nera präsentiert, die sich bei zwei Modellen an kleinere Gärten richten. Alle drei Geräte kommen ohne eine Installation von Begrenzungsdraht aus.

Husqvarna Automower 305E Nera und 405XE Nera

Die beiden Husqvarna Automower 305E Nera und 405XE Nera erweitern das Portfolio des Herstellers im Consumer-Segement und können sowohl chaotisch als auch systematisch den Rasen bearbeiten, die maximal zu mähende Fläche beträgt je nach Arbeitsweise 600 bzw. 900 qm. Beide Modelle können entweder mit einem Begrenzungsdraht oder auch über die EPOS-Satellitentechnologie von Husqvarna betrieben werden. Bei letzterer lässt sich entweder eine GPS-RTK-Antenne oder die Husqvarna Cloud einsetzen, um eine genaue Position des Mähroboters zu erhalten.

Beide Modelle, sowohl der 305E Nera als auch der 405XE Nera, können Steigungen von bis zu 30 Prozent meistern und lassen sich auf eine Schnitthöhe zwischen 20 und 55 mm einrichten. Ebenfalls bei beiden Geräten mit an Bord ist die Husqvarana-eigene Edge-Cut-Funktion für nahezu randloses Mähen, WLAN und Bluetooth, der 405XE Nera hat als kleines Extra noch eine Mobilfunk-Konnektivität integriert. Eine weitere Besonderheit des 405XE Nera ist ein verbauter Radar-Sensor an der Frontseite, mit dem der Mähroboter Hindernisse erkennt und vermeiden kann. Der Husqvarna Automower 305E Nera soll ab 1.699 Euro kosten, beim Husqvarana Automower 405XE Nera werden ab 2.199 Euro veranschlagt. Beide Mähroboter sollen in Kürze beim Hersteller erhältlich sein.

Husqvarna Automower 435X AWD Nera

Ein echtes Powerpaket inklusive Allradantrieb ist der aktualisierte Husqvarna Automower 435X AWD Nera, der ebenfalls kabellos betrieben werden kann und mit einer maximalen Steigung von bis zu 70 Prozent zurechtkommt. Das Modell eignet sich auch für größere Rasenflächen bis 3.500 qm bei chaotischem Mähen, beim systematischen Mähen kommt der Mähroboter sogar auf bis zu 5.000 qm. Die Funktion für das systematische Mähen soll mittels eines Firmware-Updates in diesem Sommer nachgereicht werden.

Verbindungstechnisch weist der Husqvarna Automower 435X AWD Nera sowohl Bluetooth als auch eine Mobilfunk-Konnektivität auf. Das gelenkige Gehäuse soll für eine gute Manövrierfähigkeit und Traktion in anspruchsvollem Gelände mit engen Passagen sorgen, zudem gibt es eine Ultraschall-Objekterkennung und eine Zonensteuerung. Der Kaufpreis für den Husqvarna Automower 435X AWD Nera soll beim Erscheinen laut Produktseite des Herstellers 5.999 Euro betragen.