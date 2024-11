Zubehör von Zike: 3-in-1-Ladestation und externer Speicher derzeit mit Rabatt

Vom Unternehmen Zike haben wir bisher noch keine Accessoires für iPhone und Co. genauer unter die Lupe genommen. Nachdem wir eine Anfrage von Zike erhalten haben, ob wir nicht einmal ihr Zubehör bei uns im Blog vorstellen wollen, lautete die Antwort natürlich ja. Und so können wir heute mit der Zike 3-in-1 Qi2 Ladestation für iPhones, AirPods und die Apple Watch, sowie mit dem Zike Drive, einem praktischen kleinen USB-C-Speicher, zwei Produkte des Herstellers präsentieren. Auch einen Rabatt gibt es von Zike für die beiden Apple-Accessoires.

Den Anfang macht die Zike 3-in-1 Ladestation mit Qi2-Standard und der Modellbezeichnung Z557C, die iPhones per Qi2 magnetisch mit bis zu 15 Watt auflädt. Eine offizielle „Made for Watch“-Zertifizierung ermöglicht ein Schnellladen der Apple Watch mit bis zu 5 Watt, und auf der kabellosen Ladefläche können AirPods und andere Geräte mit bis zu 5 Watt aufgeladen werden. Insgesamt liefert die Ladestation eine Leistung von maximal 30 Watt.

Im Lieferumfang der Zike 3-in-1 Ladestation enthalten ist auch ein Ladekabel samt integriertem EU-Netzteil. Der Hersteller setzt hier auf ein eigenes Format in Form einer DC-Buchse und nicht auf einen USB-C-Port, so dass es keine Möglichkeit gibt, ein eigenes Kabel zu verwenden oder im Falle eines Defekts das Kabel einfach austauschen zu können. Die Basis der Ladestation ist aus grauem Kunststoff gefertigt und verfügt über eine Veloursleder-artige Auflagefläche für AirPods und den Apple Watch-Ladepuck.

Verstellbarer Aufstellwinkel für die Apple Watch

Mit Maßen von 16,0 x 15,8 x 11,0 cm und einem Gewicht von 455 Gramm sowie einer gummierten Unterseite steht die Ladestation fest und stabil auf dem Tisch. Der weiße, ebenfalls in einen grauen Kunststoffrahmen eingefasste Ladepuck für die Apple Watch kann komplett in die Basis eingelassen, oder auch in einem Winkel bis zu 90 Grad aufgestellt werden – je nachdem, welche Variante man eher bevorzugt oder welches Armband man verwendet. Die weiße MagSafe-Ladeplatte verfügt über einen ausreichend starken Magneten, kann aber leider nicht in ihrem Winkel justiert werden. Mit einem Aufstellwinkel von etwa 45 Grad ist mir dieser persönlich etwas zu flach gehalten, ich bevorzuge auf dem Schreibtisch gerne steilere Winkel für mein iPhone.

Abgesehen davon macht die Zike 3-in-1 Ladestation einen hochwertigen und edlen Eindruck. Ich befürchte jedoch, dass der lederartige Bezug auf der Basisplatte bei längerer Nutzungsdauer nicht mehr ganz so ansehnlich ist und sich zudem Staub nicht sonderlich gut entfernen lässt. Eine kleine weiße LED zeigt zudem an, ob die Ladestation mit Strom versorgt wird: Wer lichtempfindlich ist und das Zubehör auf dem Nachttisch verwenden will, sollte nach einer Möglichkeit suchen, die LED abzudecken oder -kleben.

Verfügbarkeit und Preis

Die Zike 3-in-1 Ladestation ist auf der Website des Herstellers zum Preis von 119,99 USD erhältlich, mit dem Rabattcode ADE557C lässt sich dort gegenwärtig 20 Prozent sparen, so dass man lediglich 96,00 USD (= 90,26 Euro) für die Ladestation zahlt. Bei Amazon gibt es außerdem eine 2-in-1-Variante der Ladestation für iPhone und AirPods inklusive iPhone-Kühlfunktion, die dort für 109,99 Euro erworben werden kann.

Zike Drive: Externer Speicher unterstützt 4K-ProRes-Videos

Unternehmen Zike konzentriert sich allerdings nicht nur auf Ladestationen für Apple-Geräte, sondern hat auch SSD-Gehäuse und eine spannende externe USB-C-Festplatte im Miniformat im Angebot. Letztere, der Zike Drive mit der Typennummer Z791A, ist in Speicherkapazitäten mit 128 GB, 256 GB, 512 GB und 1 TB erhältlich und bietet insbesondere für Video- und Foto-Fans eine praktische und simple Möglichkeit, ihren Speicher für Aufnahmen zu erweitern.

Der Zike Drive sieht aus wie ein kleiner breiter USB-C-Speicherstick und wird einfach an das iPhone angeklemmt. Dazu bieten sich zwei Optionen: Entweder direkt an den USB-C-Port des iPhones angeschlossen, oder auch über eine Art starres Verlängerungskabel, das für die Größen der iPhone 15/15 Pro/16/16 Pro-Modelle, sowie auch die etwas größeren iPhone 15/16 Pro Max-Varianten zur Verfügung steht. Mit der abgeknickten USB-C-Verlängerung lässt sich der Zike Drive dann bequem magnetisch an der Rückseite des iPhones befestigen und fällt somit kaum auf. Durch einen ebenfalls integrierten USB-C-Anschluss kann das Smartphone bei der Benutzung zudem sogar geladen werden, und das mit maximal 27 Watt inklusive Power Delivery.

Farb-LCD-Display zeigt wichtige Parameter an

Die externe Festplatte setzt auf eine TF-Speicherkarte von Samsung und eine Aluminiumlegierung, die die Lese- und Schreibleistung erheblich verbessert, den Stromverbrauch senkt und für eine lange Haltbarkeit sorgen soll. Der Speicher wiegt dabei nur 17,3 Gramm, verfügt über USB 3.2 Gen 1 und Schreibgeschwindigkeiten zwischen 10 MB/s und 625 MB/s, je nach angeschlossenem Gerät. Bei meinen Tests mit dem Zike Drive, der USB-C-Verlängerung und dem Anschluss am USB-C-Port meines MacBook Air 13″ (M2, 2022) konnte ich beispielsweise eine 1,2 GB große Datei von meinem Rechner binnen 10,7 Sekunden auf den externen Speicher transferieren.

Um alle wichtigen Infos während der Datenübertragung im Blick behalten zu können, verfügt der Zike Drive über ein kleines Farb-LCD-Display, das liefert wichtige Informationen wie Gesamtkapazität, Übertragungsspezifikationen, Stromstatus und Temperatur des Speichers liefert. Mir persönlich fehlt hier noch eine Angabe der Restkapazität, so dass sich schnell einsehen lässt, wie viel Platz noch auf der kleinen Festplatte vorhanden ist. Wer Videos direkt auf den externen Speicher aufnehmen möchte, kann dies sogar mit 4K-Auflösung bei 30 fps im ProRes-Format und HDR machen. Und natürlich gilt: Der Zike Drive lässt sich nicht nur mit einem iPhone verwenden, sondern kann auch als externer Speicher für den Mac, das iPad, Windows-Rechner oder Android-Geräte verwendet werden.

Verfügbarkeit und Preis

Aktuell lässt sich der Zike Drive mit einer Speicherkapazität von 128 GB für 63,99 Euro bei Amazon bestellen. Zike stellt auch hier einen Rabattcode von 6 Prozent zur Verfügung, mit dem sich der Kaufpreis auf 60,15 Euro reduzieren lässt. Gebt dazu einfach MRUY8EZK während des Bestellvorgangs ein. Im Webshop von Zike können auch die weiteren Speicheroptionen bestellt werden.

ZIKE Tragbare magnetische Externe Festplatte mit 128 GB für die iPhone 16/15-Serie,... 【Unterstützt 4K ProRes HDR】Die externe Festplatte von ZIKE unterstützt 4K ProRes HDR-Videoaufzeichnung für das iPhone 16/15 Pro/Pro max und...

【LCD-Überwachung】Die externe Festplatte von ZIKE verfügt über eine LCD-Überwachung, mit der Sie den Festplattenstatus jederzeit durch...