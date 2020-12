Widget Studio Pro jetzt gratis: Wie viele Tage noch bis Ostern?

Die Tage bis Silvester kann man noch an zwei Händen abzählen, aber bei Events, die weiter in der Zukunft liegen, muss man das Köpfchen schon anstrengen – der greift eben auf ein paar Helferlein zurück. Und genau hier kommt Widget Studio (App Store-Link) ins Spiel. Die App für iPhone und iPad zeigt einen Event-Countdown im iOS 14 Widget an.

Während die Nutzung generell kostenlos ist, gibt es mit Widget Studio Pro einen iCloud-Sync, ihr könnt Events aus dem Kalender importieren, benutzerdefinierte Farbverläufe anwenden und einen Bilradhmen im Widget nutzen. Genau dieser In-App-Kauf ist aktuell gratis – und zwar nur heute!

Ihr müsst die App mit Daten füttern und könnt dann aus verschiedenen Widgets auswählen und diese auf den Homescreen legen. Hier wird dann schön angezeigt, wie viele Tage es noch bis zum hinterlegten Event sind.