Drei iPad Air und viele Gutscheine: Die Auslosung der MyPostcard-Aktion

Möglicherweise dürft ihr euch in rund 10 Minuten tierisch über ein neues iPad Air freuen. Es dreht sich in diesem Artikel natürlich um unsere große Gewinnspiel-Aktion, die wir zusammen mit MyPostcard und der Deutschen Post auf die Beine gestellt haben. Zu gewinnen gab es insgesamt drei iPad Air der aktuellsten Generation und 20 MyPostcard-Gutscheine im Wert von jeweils 100 Euro.

In den vergangenen zwei Wochen haben uns mehrere tausend Postkarten erreicht, die wir alle in einen Lostopf geworfen haben. Okay, nicht alle, denn einige Experten waren der Meinung, mehrere Dutzend Male teilnehmen zu wollen. Diese Postkarten haben wir natürlich, so gut es möglich war, vor der Verlosung aussortiert.

Ob ihr gewonnen habt, das könnt ihr im folgenden Video sehen. Dort haben wir die drei Hauptgewinne und sieben weitere Gutschein-Gewinner gezogen. Zehn weitere appgefahren-Leser, die sich bei ihrer Postkarte besonders viel Mühe gegeben haben, dürfen sich ebenfalls über einen MyPostcard-Gutschein im Wert von 100 Euro freuen. Alle Gewinner erhalten heute bis 12:00 Uhr eine E-Mail von uns. Wenn ihr also schon jetzt wissen wollt, ob ihr gewonnen habt, müsst ihr euch das folgende Video ansehen.