Dieses Jahr wünschen wir euch gesunde Weihnachten

Ein verrücktes Jahr neigt sich dem Ende und eigentlich ist nun die Zeit für Besinnlichkeit und ein Beisammensein mit der ganzen Familie. Doch 2020 sieht vieles anders aus – wir wollen euch heute nicht nur frohe Weihnachten, sondern vor allem gesunde Weihnachten wünschen. Bitte lasst uns auch in diesen Tagen nicht vergessen, worum es aktuell geht. Gerade jetzt müssen die Älteren unter uns geschützt werden, damit wir hoffentlich schon im nächsten Jahr wieder bessere Weihnachten feiern können – gemeinsam mit ihnen.

Wir blicken auf ein ereignisreiches und bewegendes Jahr zurück. Einige von uns hat es in diesem Jahr ziemlich hart getroffen und der ganze Spuk ist ja auch noch nicht vorbei. Aber: Der Impfstoff kommt und es ist Land in Sicht. Lasst uns hoffen, dass wir es rechtzeitig erreichen.

Vielen Dank für eure Treue in schwierigen Zeiten

Aber zum Glück ist ja nicht alles schlecht. Wenn wir Corona mal kurz vergessen, dann blicken wir als appgefahren-Team auf ein ereignisreiches und spannendes Jahr zurück. So hat es uns auch dieses Jahr wieder richtig viel Spaß bereitet, viele tolle Aktionen für euch zu organisieren, wie etwa unseren Adventskalender, bei dem wir auch 2020 die Unterstützung von 24 tollen Partnern bekommen haben.

Immer wieder werden wir in diesen Tagen gefragt, wie man uns denn etwas Gutes tun kann. Die Antwort fällt wie immer recht einfach aus: Schaut einfach jeden Tag bei uns vorbei und empfehlt uns an Freunde und Bekannte weiter. Falls ihr das schon getan habt und uns aus unerklärlichen Gründen unbedingt eine physische Überraschung zukommen lassen wollt, dürft ihr gerne einen Blick auf unseren Amazon-Wunschzettel werfen.

Wir werden in den kommenden Tagen ein bisschen kürzer treten, euch aber dennoch mit den wichtigsten Meldungen versorgen. Und auch das hat ja Tradition: Im kommenden Jahr starten wir direkt mit der CES, der weltweit größten Messe für Elektronikprodukte durch. Zwar rein digital, aber sicherlich mit der einen oder anderen spannenden Neuerscheinungen. Bleibt also am Ball und bleibt vor allem gesund.