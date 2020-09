15 Prozent Extra-Guthaben auf iTunes-Karten jetzt auch bei Penny

In den vergangenen Wochen können wir uns nicht beschweren, was die Anzahl an Angeboten rund um Geschenkkarten für den App Store und iTunes angeht. Und auch in dieser Woche könnt ihr wieder etwas Geld sparen.

Vom 14. bis zum 20. September bietet der Supermarkt-Discounter Penny die aus den letzten Wochen bekannten 15 Prozent Bonus-Guthaben an. Dazu müsst ihr entweder im Penny Markt bei euch in der Stadt oder auf penny-kartenwelt.de eine iTunes-Karte im Wert von 25, 50 oder 100 Euro kaufen.

Wichtig zu wissen: Der Bonus wird beim Einlösen der Karte automatisch gutgeschrieben. Dazu muss die Karte aber bis zum 4. Oktober eingelöst werden, also nicht einfach in die Schublade legen.

Solltet ihr euch nicht extra auf der Webseite von Penny registrieren wollen, findet ihr das identische Angebot übrigens noch bis Dienstag bei Amazon. Klickt euch dazu einfach auf diese Sonderseite.