Disney+ bei der Telekom: Gratis-Zeitraum über sechs Monate läuft aus

Vor fast einem halben Jahr ist der Streaming-Dienst Disney+ in Deutschland gestartet. Insbesondere Kunden der Telekom durften sich freuen, denn sie durften den neuen Service ganzen sechs Monaten kostenlos testen. Ein Zeitraum, in dem man gerne mal etwas vergisst.

Ich habe die Disney+ Option bei der Telekom direkt zum Start des Streaming-Dienstes am 21. März gebucht. Am 21. September würde bei mir also der siebte Monat starten, ab dem eine Gebühr von knapp 5 Euro pro Monat berechnet wird.

Auch wenn ich persönlich bisher kaum bei Disney+ vorbei geschaut habe – mit Netflix habe ich schon genug zu tun – geht der Preis für das Gebotene bei Disney+ meiner Meinung nach durchaus in Ordnung, insbesondere bei der Telekom. Reguläre Kunden zahlen pro Monat 6,99 Euro oder pro Jahr 69,99 Euro (zur Webseite).

Wenn ihr zu den Telekom-Kunden zählt, die genau wie ich aber quasi gar nicht bei Disney+ reinschauen – dann checkt doch mal euren Vertrag im Kundencenter – dort könnt ihr unter Optionen den Eintrag „Telekom Disney+ Option“ finden und über den Aktionen-Button ganz einfach kündigen, falls ihr nicht in der kommenden Woche mit einer Abbuchung von knapp 5 Euro überrascht werden wollt.

Gerne könnt ihr in den Kommentaren schreiben, ob ihr Disney+ aktuell abonniert habt und möglicherweise auch in Zukunft weiter nutzen möchtet. Welche Serien und Filme aus dem Angebot haben euch besonders begeistern können?