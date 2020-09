Twinky Music lässt smarte Lichterkette passend zur Musik leuchten

Als wir die Twinkly Lichterkette im vergangenen Dezember vorgestellt haben, wart ihr durchweg begeistert. Natürlich ist das etwas, was man eigentlich gar nicht braucht, erst einmal am Weihnachtsbaum angebracht, sieht die Twinkly Lichterkette einfach fantastisch aus. Und es müssen ja auch nicht ganz verrückte Animationen sein, ich habe bei mir zum Beispiel ein langsames Funkeln von warmweißes und goldenen Farben eingestellt – das sieht echt schick aus.

Und wenn es bei euch doch mal etwas mehr sein darf, dann bekommt ihr jetzt das passende Zubehör für eure Lichterkette: Twinkly Music. Es handelt sich um einen kleinen USB-Stecker mit eingebautem Mikrofon, der nach der Aktivierung automatisch Musik analysiert und eure Twinkly-Lichterkette dann passend dazu leuchten lassen kann.

Die Erkennung kann dabei entweder per Knopfdruck auf dem kleinen USB-Stick oder auch per App erfolgen. Außerdem kann man durch verschiedene Modi wechseln und den Effekt so individuell nach eigenen Wünschen einstellen. Wie das ungefähr aussehen kann, das zeigt euch das folgende Video.

So teuer ist der ganze Spaß übrigens gar nicht. Twinkly Music ist mittlerweile bei den ersten deutschen Händlern erhältlich, bei Lampenwelt.de zahlt ihr 32,90 Euro. Die Lieferung ist leider erst am 50 Euro kostenlos, darunter fallen 4,90 Euro Versandkosten an.

Vielleicht wollt ihr euch aber auch noch direkt eine Twinkly Lichterkette bestellen? Immerhin ist es bis zur Weihnachtszeit gar nicht mehr so lang hin. Ich empfehle euch auf jeden Fall die RGBW-Modelle, die neben bunten Farben auch verschiedene Weißtöne anzeigen können. 20 Meter mit 250 LEDs gibt es für 129,90 Euro. Eine Übersicht über alle Twinkly-Produkte bei Lampenwelt.de bekommt ihr hier.

Twinkly Music Dieses Dongle ist mit einem Mikrofon ausgestattet, das die Musik in der Umgebung erfasst. Via WiFi erfolgt die Kommunikation mit dem Smartphone. Via App kann festgelegt werden, welche Twinkly-Dekoleuchten und Lichterketten im Rhythmus der Musik erstrahlen sollen. Die Stromversorgung erfolgt via USB. 32,90 EUR jetzt kaufen