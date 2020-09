Kurzes Video soll Gehäuse des neuen iPhone 12 Pro zeigen

Wenn sich Videos und Gerüchte rund um ein iPhone häufen, ist es meistens nicht mehr weit bis zur offiziellen Vorstellung von Apple. Am Wochenende ist ein kurzer Clip im Netz aufgetaucht, der das Gehäuse eines iPhone 12 Pro zeigen soll. Dabei waren sich die Gerüchteköche zuletzt einig, dass Apple am morgigen Dienstag noch gar kein neues iPhone vorstellt.

Einen Blick auf das Gehäuse wollen wir trotzdem mal werfen, denn dort sind ein paar interessante Details zu sehen. Dass das nächste iPhone deutlich kantiger werden soll, das ist ja bereits bekannt. Dass das 6,1 Zoll große Modell aber auch schon einen LiDAR-Scanner bekommen soll, das ist noch recht neu.

Ebenfalls interessant: Auf der rechten Seite des Gehäuses ist ein Ausschnitt zu finden, der auf den ersten Blick wie ein Smart Connector aussieht. Dahinter soll sich später allerdings die 5G-Antenne verbergen.

Here it is! Official iPhone 12 Pro chassis leak. Confirms mostly same camera with new LiDAR placement, flat sides, magnet cutouts & smart connector-like 5G antenna? This seems to confirm the 6.1 Pro model will get LiDAR too. October can't come soon enough. pic.twitter.com/YifSX7SWxh

