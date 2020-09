Smart Week bei tink: Günstige Bundles mit Netatmo, Eve, Nuki & mehr

Die Netatmo Wetterstation ist ein Dauerbrenner. Wer das Wetter direkt vor der Haustür messen will, kann zu diesem Set greifen. Hier gibt es ein Indoor- und Outdoor-Modul, zusätzlich gibt es den Wind- und Regenmesser dazu. HomeKit ist mit an Bord. Kostet jetzt 249,95 Euro (zum Angebot), der Preisvergleich liegt bei 290 Euro. Klickt euch gerne in meinen Testbericht.

Die kalte Jahreszeit kommt. Wer seine Heizung jetzt smart machen möchte, bekommt zum Beispiel das Starter-Set von Tado mit zwei Thermostaten und Bridge für für 119,95 Euro (zum Angebot) statt 164 Euro. Wenn es die HomeKit-Thermostate von Eve sein sollen, die keine Bridge voraussetzen, gibt es das 3er Set für 139 Euro (zum Angebot) statt 183 Euro.

Das smarte Türschloss von Nuki ist abermals im Angebot. Hier gibt es zum Beispiel das Set bestehend aus Schloss, Bridge, Fob und Keypad für 323,10 Euro (zum Angebot) statt 400 Euro. Weitere Sets sind verfügbar, klickt euch auf diese Seite. Nutzt unbedingt den Gutscheincode NUKI10 für 10 Prozent Rabatt im Warenkorb.

Der Sonos One kostet im Paket mit dem Google Nest Hub aktuell nur 249 Euro (zum Angebot), der nächste Preis liegt bei 270 Euro. So könnt ihr über den Sonos One Musik genießen und über den Google Assistant euer Smart Home steuern.

Noch viele weitere Angebote

In der tink Smart Week gibt es noch viele weitere Angebote. Oftmals handelt es sich um Bundles. Mit dabei sind auch die Marken AVM, Arlo, Ring, Bosch, Philips Hue, Luke Roberts, Homematic IP und mehr. Klickt euch mal rein und schaut nach, ob ein passendes Bundle für euch mit dabei ist.