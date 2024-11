Amazon Kindle Scribe: Ab sofort Vorbestellungen für neue 2024er Version möglich

Im September 2022 hat Amazon die erste Version des Kindle Scribe vorgestellt, einem 10,2 Zoll großen eBook-Reader und digitales Notizbuch, das inklusive eines Support für einen Eingabestift ausgestattet ist. Im Oktober dieses Jahres hat Amazon dann die neue Version des Kindle Scribe in der 2024er Fassung präsentiert. Ab sofort kann die Neuerscheinung bei Amazon vorbestellt werden.

Das neue Modell verfügt ebenfalls über ein 10,2 Zoll großes und mit einer Auflösung von 300 ppi ausgestattetes Paperwhite-Display mit integriertem Frontlicht, optimierter Schriftsatztechnologie und 16-stufiger Grauskala. Mit Maßen von 19,6 x 23,0 x 0,57 cm sowie einem Gewicht von 433 Gramm (ohne Eingabestift) ist das Gerät zudem kompakt gehalten und dürfte in jeder Tasche Platz finden.

Die Einrichtung des Kindle Scribe 2024 erfolgt einfach und bequem über das Internet und eine aktive WLAN-Verbindung, die Aufladung benötigt mit einem 9W-USB-C-Netzteil rund 2,5 Stunden. Der Reader versteht sich sowohl mit 2,4- als auch 5 GHz-Netzwerken und unterstützt eine Reihe verschiedener Formate, darunter das native Kindle-Format 8 AZW3, AZW, TXT, PDF, DOCX, HTML, EPUB, JPEG, GIF und PNG.

Laut Amazon soll eine Akkuladung bis zu 12 Wochen halten, basierend auf einer halben Stunde Lesezeit pro Tag bei ausgeschalteter Drahtlosverbindung und Bildschirmhelligkeit 13. Beim Schreiben soll eine Akkuladung bis zu 3 Wochen reichen, basierend auf einer halben Stunde Schreiben pro Tag bei ausgeschalteter Drahtlosverbindung und Bildschirmhelligkeit 13.

VoiceView-Screenreader und Active Canvas-Feature

Zu den Besonderheiten des Kindle Scribe 2024 gehören ein VoiceView-Screenreader über Bluetooth-Audio, der Sprachfeedback gibt, so dass man das Gerät mit Text-to-Speech bedienen und Bücher (in englischer Sprache) anhören kann. Das Gerät bietet auch einen Dunkelmodus und es lassen sich Schriftgröße, Schriftart, Zeilenabstand und Seitenränder anpassen.

Die neue Active Canvas-Funktion ermöglicht ein Schreiben von Notizen direkt auf der aktuellen Seite, für die Active Canvas automatisch einen Platz für Notizen schafft. Die Notizen sind mit dem Text verbunden, damit sie immer im Blick und im richtigen Kontext sind, selbst wenn die Schriftgröße geändert wird. Geschriebene Inhalte können mit dem beiliegenden Premium-Eingabestift hinzugefügt werden, der über eine benutzerdefinierte Kurzbefehl-Taste und einen weichen Radierer verfügt. Er muss nicht extra aufgeladen oder einzeln eingerichtet werden, sondern ist gleich einsatzbereit.

Der neue Kindle Scribe 2024 wird inklusive des Eingabestifts, einem USB-C-Ladekabel, fünf Austauschspitzen und einem Werkzeug zum Spitzenwechseln ausgeliefert. Der eBook-Reader und digitales Notizbuch ist in den zwei Farben Anthrazit und Jadegrün Metallic in drei Speicherplatz-Varianten – 16 GB, 32 GB und 64 GB – zu Preisen von 419,99, 439,99 und 469,99 Euro ab sofort bei Amazon vorbestellbar. Die Veröffentlichung erfolgt am 4. Dezember dieses Jahres, wer jetzt bestellt, erhält das Gerät am Samstag, den 7. Dezember 2024.

