Anker stellt 30 Watt Ladegerät und neue Bio-Kabel vor

Ist das bereits ein erster Hinweis auf das, was uns morgen Abend aus Cupertino erwartet? Immerhin schreibt Anker in seiner aktuellen Pressemitteilung: „Einen Tag zuvor kündigt Anker das ideale Zubehör für die neuen iOS-Highlights an.“ Die Rede ist unter anderem von einem neuen Ladegerät, das 30 Watt Ladeleistung bietet. Genau damit soll die neue iPhone-Generation ja umgehen und so schneller laden können.

Und das steckt drin im neuen Anker 511 Nano 3 Ladegerät: Der bewährte PowerIQ 3.0-Standard optimiert den Ladevorgang durch hohe Effizienz und beherrscht diverse Schnellladetechnologien. Für maximale Sicherheit beim Aufladen sorgt die ActiveShield 2.0-Technologie. Sie überwacht drei Millionen Mal am Tag die Temperaturen im Inneren und schützt so vor Überhitzung.

Das Ladegerät ist ab sofort in den drei Farben Weiß, Schwarz und Lila für jeweils 24,99 Euro verfügbar. Zuschlagen könnt ihr direkt bei Amazon, dort lässt sich sogar ein 10-Prozent-Gutschein aktivieren.

Anker USB C GaN Charger, 511 Ladegerät (Nano 3), PIQ 3.0 PPS Schnellladegerät, Anker Nano 3,... KLEIN ABER KRÄFTIG: Durch den Austausch von Silizium gegen Galliumnitrid (GaN) konnten wir 30W Leistung in ein winziges Ladegerät einbauen, das...

NEED FOR NANO: Aufgerüstet mit einer Ausgangsleistung von 30W, sodass du deine Ohrhörer, Smartphones, Tablets und sogar dein MacBook Air mit einem...

Ebenfalls sehr spannend sind die neuen Kabel. Hier gibt es gleich 16 verschiedene Modelle, so schwer ist die ganze Geschichte aber nicht. Es gibt 90 und 180 Zentimeter lange Kabel, entweder als reine USB-C-Version oder als USB-C auf Lightning. Erhältlich sind die Kabel in den vier Farben Aurora (Weiß), Phantomschwarz, Naturgrün und Wolkengrau (Blau).

Die Kabel haben die Bezeichnungen Anker 541 und Anker 543, beide bestehen zu 40 Prozent aus Pflanzen, etwa Mais und Zuckerrüben. Der Stabilität tut das neue Material keinen Abbruch: Es ist trotz seiner speziellen, biologischen Zusammensetzung äußerst stabil, hält einer Belastung von bis zu 80 Kilogramm und über 20.000 Biegungen problemlos stand.

Auch die Kabel sind bereits auf Amazon verfügbar. Die USB-C-Kabel sind ab 17,99 Euro und die Lightning-Kabel ab 19,99 Euro erhältlich.

Anker 543 USB C auf USB C Kabel (100W, 90cm), USB 2.0 Umweltfreundliches Bio-Kabel, Kompatibel mit... UMWELTSCHONENDES DESIGN: Das Äußere des Kabelkörpers besteht größtenteils aus Biomaterialien und Pflanzen wie Mais und Zuckerrohr.

BIO & BELASTBAR: Mit einer erstklassigen Lebensdauer von über 20.000 Biegungen ist dieses Kabel mehr als bereit, den Belastungen des Alltags...