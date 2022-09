Roku Streaming Stick: Wunderbare Oberfläche und aktuell zum Sparpreis

Auf der IFA habe ich einen ersten Blick erhaschen dürfen auf die nächsten Projekte von Roku. Der aus Los Gatos in Kalifornien stammende Anbieter von TV-Sticks wird bereits in wenigen Wochen zusammen mit Metz und TCL die ersten Fernseher auf den Markt bringen, die mit dem Roku OS ausgestattet sind. Und was soll ich sagen? Während der Präsentation habe ich mich schon ein bisschen verguckt…

Da ein neuer Fernseher vielleicht nicht bei jedem von uns auf der Einkaufsliste steht, wollen wir vor dem Marktstart der kompletten TV-Modelle kurz auf die HDMI-Lösungen von Roku hinweisen, denn die gibt es aktuell besonders günstig. Den Roku Express 4K gibt es für 19,99 Euro, den Roku Streaming Stick 4K mit zusätzlichem Mikrofon in der Fernbedienung erhaltet ihr für 29,99 Euro. Beides entspricht einem Rabatt von 50 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung. Was die Benutzeroberfläche angeht, gibt es bei den beiden Modellen keine Unterschiede.

Auf das freue ich mich besonders

Für mich steht fest, meinen Fire TV Fernseher im Schlafzimmer schon bald gegen einen Roku TV auszutauschen. Insbesondere die aufgeräumte und übersichtliche Oberfläche hat mir sehr gut gefallen – insbesondere bei der Lösung von Amazon wird man ja mit als „Empfehlungen“ getarnter Werbung nur so bombardiert.

Neben HomeKit und AirPlay, die bei Roku standardmäßig mit dabei sind, möchte ich an dieser Stelle vor allem zwei Funktionen erwähnen, die mir besonders gut gefallen haben.

Die Suche nach TV-Serien und Filmen könnte einfacher nicht sein. Ihr müsst nämlich nicht erst eine bestimmte Streaming-App öffnen, stattdessen durchsucht Roku automatisch den Katalog von Netflix, Prime Video, Disney+ und Co. Die Suchergebnisse sind dann nach dem für euch anfallenden Preis sortiert – ist der Film bei einem von euch abonnierten Streaming-Dient verfügbar, wird er ganz oben angezeigt.

Das zweite Feature ist vor allem dann spannend, wenn ihr beim Fernsehen niemanden stören oder eure Ruhe haben wollt. Mit Hilfe der Roku-App auf dem iPhone oder iPad könnt ihr jeden Bluetooth- oder auch kabelgebundenen Kopfhörer verwenden. Die Audio-Wiedergabe auf den Kopfhörern wird dabei perfekt mit dem TV-Bild synchronisiert. Eine einfache, aber geniale Idee.