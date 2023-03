AnkerWork M650: Erster Eindruck des Mikrofon-Sets

Wenn wir mal ein kleines Video drehen, setzen wir seit Jahren auf das iPhone als Aufnahmegerät. Das Bild ist erstklassig, nur beim Ton muss man ein wenig nachhelfen – insbesondere wenn man selbst vor der Kamera steht und es in der Umgebung vielleicht etwas lauter ist.

Nachdem wir lange Zeit auf das Mikme gesetzt haben, es nach iOS-Updates aber immer mal wieder Probleme mit der Aufnahme gab, ist aktuell das Rode Wireless Go 2 im Einsatz. Heute haben wir eine weitere Alternative ausgepackt, das AnkerWork M650 (Amazon-Link).

Das Konzept des Rode Wireless Go 2 und des AnkerWork M650 oder auch des DJI Mic sind allesamt vergleichbar: Ein Empfänger wird direkt an das Aufnahmegerät angeschlossen, in unserem Fall das iPhone. Dieser Empfänger verbindet sich dann drahtlos mit einem oder zwei Mikrofonen. Der große Vorteil dieser Lösung: Man kann die Aufnahme-App seiner Wahl verwenden und ist nicht auf Lösungen von Drittanbietern angewiesen.

AnkerWork M650 kann ohne Blick in die Anleitung in Betrieb genommen werden

Was mir beim AnkerWork M650 bereits auf Anhieb gut gefällt: Den Blick in die Anleitung kann man sich sparen. Der Empfänger wird einfach mit einem Lightning-Adapter (USB-C und Klinke zum Verbinden anderer Geräte sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten) ausgestattet und ins iPhone gesteckt. Die Mikrofone koppeln sich nach dem Einschalten automatisch. Eine erste Probe-Aufnahme war dann auch direkt erfolgreich.

Sehr praktisch ist die Aufbewahrungsbox, in der die drei Einzelteile nicht nur sicher aufbewahrt, sondern auch gleichzeitig noch aufgeladen werden. So ist das ganze Set sofort einsatzbereit. Das Ladecase selbst wird einfach per USB-C aufgeladen. Als mobile Powerbank kann es aber leider nicht genutzt werden. Am Ende wird so aber vielleicht auch unnötiges Gewicht gespart.

Zahlreiche Optionen auch rund um die Mikrofone

Auch an den Mikrofonen gibt es zahlreiche Optionen. Zunächst einmal können sie per Clip angeklemmt oder magnetisch befestigt wird. Die vordere Abdeckung kann ausgetauscht werden, zwei optische Alternativen liegen im Lieferumfang bei – genau wie ein lustiger kleiner Windschutz. Zudem besteht die Option, ein externes Mikrofon per Kabel anzuschließen und das AnkerWork M650 Mikrofon so beispielsweise in der Hosentasche verschwinden zu lassen.

Der erste Eindruck des AnkerWork M650 fällt auf jeden Fall sehr positiv aus. Bei nächster Gelegenheit werden wir das Mikrofon-Set auf jeden Fall noch einmal für ein kleines Video nutzen und euch mit Eindrücken aus der Praxis versorgen.