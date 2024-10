AnkerWork M650: Kabellose iPhone-Mikrofone für nur 79,99 Euro

Das iPhone eignet sich seit einigen Jahren wunderbar als Videokamera. Nicht umsonst wirbt Apple damit, dass sogar ganze Keynotes mit dem iPhone gefilmt werden. Nur bei einer Sache solltet ihr nicht auf zusätzliches Equipment verzichten: Beim Ton. Gerade in größeren Räumen und vielleicht sogar mit zusätzlichen Hintergrundgeräuschen sollte es dann doch ein zusätzliches Mikrofon sein.

Ein Werkzeug, das wir in den letzten Jahren immer wieder im Einsatz hatten, ist das AnkerWork M650. Genau das bekommt ihr heute am Prime Day für nur 79,99 Euro (Amazon-Link), was ein richtig starker Preis ist. Der Listenpreis wird mit 219,99 Euro angegeben, zuletzt hat man bei Amazon noch über 180 Euro bezahlt. Das ist also wirklich ein Schnäppchen.

Zur Auswahl stehen zwei verschiedene Varianten: Schwarz und Weiß. Das praktische Ladecase, der Empfänger für das Smartphone und die beiden Mikrofone sind farblich entsprechend gestaltet. Die Mikrofone gewinnen aufgrund ihrer Größe keinen Schönheitspreis, mit zwei alternativen Abdeckungen können sie optisch aber etwas angepasst werden und am Ende des Tages erfüllen sie ihren Zweck.

Drei Sachen finde ich besonders praktisch: Im Ladecase wird das Equipment automatisch aufgeladen, so dass es stets einsatzbereit ist. Beim Empfänger bietet euch Anker zwei verschiedene Adapter für USB-C und Lightning, somit ist der Einsatz mit verschiedenen iPhone-Generationen problemlos möglich. Zudem kann einfach die Standard-Kamera-App von Apple verwendet werden, ihr müsst (könnt aber) keine Umwege machen.

Aber wie sieht es nun mit der Tonqualität aus? Die ist wirklich klasse. Als Extrem-Beispiel habe ich hier ein Video von einem Philips Hue Event, wo niemand auf unsere Videoaufnahme Rücksicht genommen hat. Dort gab es unglaublich viele Geräusche und Stimmen im Hintergrund und es wurde mit einem recht großen Abstand gefilmt. Mit den integrierten Mikrofonen des iPhones hätten wir absolut keine Chance gehabt, da hätte man nicht annähernd etwas verstanden.

In ruhigeren Umgebungen ist der Ton natürlich noch einmal eine ganze Ecke klarer und unserer Erfahrung nach auch deutlich besser als alleine mit dem iPhone, denn dort hat man häufig mit einem dumpfen Hall zu kämpfen. Die AnkerWork M650 Mikrofone sind einfach viel näher an der Tonquelle, das ist der entscheidende Vorteil.

Falls ihr den einzigen kleinen Nachteil, die aufgrund der Größe etwas bescheidene Optik, kaschieren möchtet, könnt ihr übrigens externe Mikrofone anschließen und die Anker-Anstecker einfach in der Hosentasche verschwinden lassen. Das ist dann aber natürlich mit zusätzlichen Kosten verbunden.

