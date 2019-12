App Store Überraschung: Ein reduzierter In-App-Kauf in „Looney Tunes Die Irre Schlacht“

Gestern Abend hat sich im App Store eine neue Sonderseite gezeigt: „A New Surprise Awaits„. Zwischen dem 24. und 29. Dezember wird Apple im App Store jeden Tag ein spezielles Angebot präsentieren.

Wer jetzt auf ein paar Geschenke gewartet hat, wird bitter enttäuscht. Apple bietet an Heiligabend im Spiel „Looney Tunes Die Irre Schlacht“ (App Store-Link) einen besonderen In-App-Kauf an. Das Paket „Holiday Boost Pack“, welches 200 Edelsteine und ein goldenes Ticket enthält, wird mit 60 Prozent Rabatt angeboten. Was genau ihr damit machen könnt und wie teuer das Paket ist, konnte ich nach 20 Minuten Spielzeit leider nicht herausfinden – das Tutorial ist viel zu lang.

Doch worum geht es eigentlich? Wir wollen die Entwickler selbst zu Wort kommen lassen und euch einen passenden Trailer einbinden.

Baue ein Team mit Tweety, Taz, Road Runner, Wile E Coyote und weiteren Charakteren und führe unglaubliche Kämpfe in der lebendigen Welt von Looney Tunes. Sammle alle klassischen Looney Tunes Cartoon Charaktere in diesem epischen Action Rollenspiel.

Kommt da noch mehr?

Also, wer das Spiel aktiv spielt, wird sich eventuell über das Angebot seitens Apple freuen. Ich persönlich bin etwas enttäuscht und hätte mehr erwartet. Ein Gratis-Spiel wäre doch nett, man könnte ja auch einen Film verschenken… Mal sehen, was Apple uns in den nächsten Tagen für ein Angebot vorlegt.