Studie zu Smart Home: Immer noch für viele Menschen ohne Mehrwert

Eine aktuelle Umfrage des vzbv (Verbraucherzentrale Bundesverband) liefert erstaunliche Ergebnisse in Bezug auf das allgegenwärtige Thema Smart Home. Auch wenn wir bei unseren Artikeln immer wieder feststellen, wie groß das Interesse der Leser an den modernen Möglichkeiten der Haussteuerung ist, scheint dieses nicht für die Allgemeinheit zu gelten.

Laut der Studie des vzbv, bei der zwischen dem 15. und 22. November 2019 insgesamt 1.001 Personen ab einem Alter von 14 Jahren befragt worden sind, haben Smart Home-Geräte für viele Verbraucher in Deutschland keinen Mehrwert. „Viele Verbraucherinnen und Verbraucher haben kein Interesse an Smart Home. Daran hat sich gegenüber dem letztem Jahr nichts geändert. Datenschutz und Kosten sind die zentralen Kritikpunkte“, sagt Thomas Engelke, Teamleiter Energie und Bauen in einem Artikel des vzbv.

Obwohl digitale Geräte problemlos und schnell Licht ein- und ausschalten, den Stromverbrauch messen, die Heizung regulieren und auch die Luftqualität in Innenräumen analysieren können, können sich laut der Studie, die im Auftrag des vzbv über die Hopp Marktforschung durchgeführt wurde, lediglich 12 Prozent der Befragten auf jeden Fall vorstellen, Smart Home-Produkte im eigenen Zuhause einzusetzen. Immerhin 33 Prozent können sich dies eventuell vorstellen, und ganze 49 Prozent, also knapp die Hälfte aller Befragten, hat keinerlei Interesse.

Datenweitergabe für mehr als die Hälfte ein Ablehnungsgrund

Die Gründe für diese ablehnende Haltung sind vielfältig. „An erster Stelle nannten die Befragten den mangelnden Mehrwert solcher Anwendungen“, heißt es im Bericht des vzbv. Bedeutend sind offenbar auch Sicherheitsfaktoren: Mehr als die Hälfte der Umfrage-Teilnehmer (51 Prozent) nannten Angst vor unbefugter Datenweitergabe, 46 Prozent Angst vor Zugriffen durch Hacker als Beweggründe. Ebenfalls nicht unerheblich waren mit 47 Prozent die Anschaffungskosten als Ablehnungsgrund.

Immerhin: Die Bekanntheit von Smart Home ist in deutschen Landen durchaus gegeben. Laut Studie gaben 56 Prozent der Teilnehmer an, genau zu wissen, was Smart Home eigentlich ist. Ein Prozentsatz von 35 Prozent äußerte sich mit „Ja, ich habe schon einmal davon gehört, weiß aber eigentlich nicht genau, was das ist“. Nur insgesamt 9 Prozent hat bisher noch nichts vom Begriff Smart Home gehört oder dazu keine Angabe gemacht. Die gesamte Studie mit allen Ergebnissen kann hier im PDF-Format eingesehen werden.