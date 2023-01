Apple wollte neue Macs schon 2022 vorstellen, 2024 MacBook Pro mit 3nm M3 Pro/Max Chips

Apples Kurzvideo zu den neuen Macs weist darauf hin, dass die Vorstellung eigentlich schon im letzten Jahr stattfinden sollte. Die entsprechende URL enthält nämlich die Zahl „2022“, was darauf hindeutet, dass Apple die neuen MacBook Pro-Modelle sowie den neuen Mac mini mit M2-Chips schon gegen Ende letzten Jahres vorstellen wollte.

Aufgrund von Covid-Beschränkungen und Lieferschwierigkeiten wurde die Einführung der neuen Macs aber nach hinten geschoben.

Huh interesting… 2022 is indeed in the url and the video filename… 🤔 https://t.co/7OLnDWlyjL pic.twitter.com/Q6HZ3JX023

— Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) January 17, 2023