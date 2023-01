Apple TV: Geschäftsbedingungen nur mit iPhone und iPad

Auch in meinem Wohnzimmer werkelt ein Apple TV. Etwas ungewöhnliches ist das nun wirklich nicht. Es ist aber auch nicht unbedingt überraschend, denn schließlich nutze ich auch iPhone, iPad und Mac. Allerdings scheint Apple nicht darauf geachtet zu haben, dass es auch andere Fälle gibt.

Zum Beispiel den des Twitter-Nutzers Chris. Er schreibt in seinem Post: „Ich habe einen Apple TV. Ich habe kein anderes Apple-Gerät, nicht ein einziges.“ Genau das ist, zumindest aus der Sicht von Apple, in der Apple-Welt so aber nicht vorgesehen.

I own an Apple TV.

I own not a single other Apple device. Not one.

Every time I start the Apple TV I get this prompt now. @Apple what do you expect me to do about this? pic.twitter.com/CsNaTNNIHp

— chris @c@pub.waffle.tech (@hugelgupf) January 16, 2023