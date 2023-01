Google arbeitet an einem AirTag-Konkurrenten

Die Idee des Bluetooth-Trackers ist ja wahrlich nicht neu. Bevor die AirTags auf den Markt gekommen sind, haben kleinere Hersteller wie etwa Tile oder Chipolo aber immer ein großes Problem gehabt: Die relativ kleine Community. Verlorene Gegenstände konnten damit wenig verlässlich aufgespürt werden. Bei den Apple AirTags, die ja von jedem iPhone, iPad oder Mac aufgespürt werden können, sieht das anders aus.

Natürlich funktionieren die AirTags nur in der Apple-Welt. Aber auch die Konkurrenz schläft nicht: Wie nun bekannt geworden ist, scheint auch Google an einer entsprechenden Lösung zu arbeiten, die dann am Ende des Tages wohl mit Android-Geräten zusammenarbeiten dürfte.

Google-Tracker soll vom Nest-Team entwickelt werden

So ist in diversen Referenzen von einem Locator Tag die Rede. Intern soll das Projekt den Codenamen „Grogu“ tragen und vom Nest-Team entwickelt werden, was aber nicht unbedingt heißen muss, dass das spätere Produkt auch unter dem Markennamen Nest erscheinen wird. Neben einem integrierten Lautsprecher soll es auch Ultrabreitband-Technik und Bluetooth Low Energy geben.

Google is working on a smart tracker similar to Apple’s AirTag, codename „grogu“ – report 🧵👇 pic.twitter.com/8K6KO7tfzj — Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) January 16, 2023

Möglich scheint eine Präsentation auf der jährlichen Konferenz Google I/O mit einem anschließenden Marktstart im Herbst, zusammen mit den neuen Google Pixel Smartphones. Die Ultrabreitband-Technik ist bereits im Google Pixel 6 und 7 Pro verbaut, kommt dort bisher aber nicht zum Einsatz. Da wäre so ein Tracker sicherlich eine passende Gelegenheit, um die Funktion zur zentimetergenauen Ortung zu aktivieren.

Dass der Tracker von Google auch mit Apple-Geräten kompatibel ist, dürfte relativ unwahrscheinlich sein. Auch anders herum ist das schade, denn im Prinzip setzen beide Hersteller auf die gleichen Funk-Standards. Hier wäre wohl etwas mehr Offenheit erforderlich.