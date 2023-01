Apples AR/VR Headset voraussichtlich nicht vor Ende Q2 erhältlich

Diese Woche haben wir bereits ausführlich über das angekündigte Mixed-Reality-Headset von Apple berichtet, das in diesem Jahr erscheinen soll. Dem taiwanesischen Analysten Ming-Chi Kuo zufolge wird die geplante Markteinführung nun allerdings nicht vor Ende Q2 2023 erfolgen.

Wie Ming-Chi Kuo auf Twitter mitteilte, seien „Probleme bei der Fallprüfung mechanischer Komponenten und die Verfügbarkeit von Softwareentwicklungstools“ die Ursache für die möglicherweise verspätete Massenauslieferung des Headsets. Kuo geht davon aus, dass Apples Mixed-Reality-Brille daher nun entweder auf einem Mediaevent im Frühling oder auf Apples jährlich stattfindender Worldwide Developer Conference vorgestellt wird.

Diese Woche ist bereits ein Bericht zum Featureset des Headsets erschienen, der von einem Akku-Pack für den Gürtel spricht und eine digitale Krone am Headset ankündigt. Apples erste Mixed-Reality-Brille soll für etwa 3.000 US-Dollar zu haben sein.

(2/3)

As a result, it is increasingly unlikely that Apple will hold a media event for the new device in January. At this point, it seems more likely that Apple will announce the AR/MR headset at a spring media event or WWDC based on the current development progress.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 6, 2023