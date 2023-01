CES 2023: OWC Thunderbolt Go Dock mit integriertem Netzteil vorgestellt

OWC hat das neue Thunderbolt Go Dock vorgestellt, das nach eigenen Angaben das weltweit erste Thunderbolt-Dock mit vollem Funktionsumfang und integriertem Netzteil ist. Thunderbolt Docks verfügen in der Regel über ein separates Netzteil – und das ist oftmals ein großer Brocken. OWC integriert das Netzteil in das Produkt, so müsst ihr das Thunderbolt Go Dock nur noch mit einem Netzkabel verbinden.

Insgesamt gibt es 11 Anschlüsse, die sowohl hinten als auch vorne angebracht sind. Auf der Rückseite ist der Stromanschluss, 2x USB-A 3.2 mit 10 Gbps, 1x 2,5 GB/s Ethernet, 1x HDMI und 2x Thunderbolt 4. Auf der Front findet ihr einen USB-C und USB-A Port, auch ein Audio-Port ist verfügbar. Zusätzlich gibt es hier einen SD UHS-II Kartenleser.

Das Dock kann ein angeschlossenes MacBook Pro mit bis zu 90 Watt aufladen und ist mit einer Vielzahl anderer Apple-Geräte mit Thunderbolt- oder USB-C-Anschluss kompatibel, darunter das MacBook Air, iPad Pro, iPad Air und weitere. Die Dockingstation kann auch mit Chromebooks und anderen Windows-PCs verwendet werden.

Das OWC Thunderbolt Go Dock kostet 399 US-Dollar und soll ab Anfang April verfügbar gemacht werden.