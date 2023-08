AVM Fritz!Box 7530: Einsteiger-Modell für 109,99 Euro im Angebot

Die Fritz!Box ist wohl die einfachste und beliebteste Lösung am hauseigenen DSL-Anschluss, denn immerhin verbaut der Hersteller AVM nicht nur den Router zur Kommunikation mit den hauseigenen WLAN-Geräten, sondern auch ein Modem, um die Verbindung zum Internet selbst herstellen zu können.

Nachdem in der Vergangenheit das DSL-Topmodell 7590 mehrfach im Angebot war, gibt es heute die Fritz!Box 7530 bei Amazon im Angebot. Sie kostet nur 109,99 Euro (Amazon-Link) und ist damit rund 35 Euro günstiger als der aktuelle Preisvergleich.

Im Vergleich zur Fritz!Box 7590 müsst ihr niedrigere WLAN-Geschwindigkeiten von maximal 866 Mbit/s in Kauf nehmen. Meine Einschätzung dazu: Falls ihr in einer kleineren Wohnung unterwegs seid, dürfte das immer noch ausreichend sein. Und wenn ihr in einem großen Haus ohnehin geplant hattet, ein externes Router-System anzuschließen, stört das ebenfalls nicht.

Für den letztgenannten Fall würde es prinzipiell auch die Fritz!Box 7510 tun, die sogar nur 99 Euro kostet, hier müsst ihr allerdings auf drei LAN-Ports und den praktischen USB-Anschluss direkt an der Fritz!Box verzichten. Zudem unterstützt die 7510 auch kein 5 GHz WLAN. Die 10 Euro „Aufpreis“ zur 7530 sind also ziemlich gut angelegt.