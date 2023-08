Highlights der Woche: Schlechter iPhone 14-Akku & günstige Ladegeräte

Zahlreiche Nutzer und Nutzerinnen beklagen einen schlechten Batteriezustand beim iPhone 14, vor allem beim iPhone 14 Pro. Im Herbst wird das Gerät ein Jahr alt, schon jetzt ist die Leistung der Batterie bei vielen unter 90 Prozent gefallen. Auch bei unserem Instagram-Post haben sich zahlreiche User gemeldet und ihre Zahlen gepostet. Weitere Details gibt es im Blog-Beitrag, gerne könnt ihr auch hier in den Kommentaren weiter diskutieren.

