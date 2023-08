Apple Week bei MediaMarkt: Apple-Produkte im Sale, auch Drittanbieter-Zubehör reduziert

Wer regelmäßig unseren Blog verfolgt, wird auch schon häufiger über die Apple Week bei MediaMarkt gestolpert sein. Ab heute und bis zum 24. August 2023 gibt es wieder zahlreiche Angebote, nicht nur für Apple Produkte, sondern auch für praktisches Zubehör.

Apple Week bei MediaMarkt (zu den Angeboten)

Der Vorteil bei MediaMarkt: Viele Produkte sind auch in der Filiale verfügbar und können so vorab selbst angesehen und ausprobiert werden. Wer darauf verzichten kann, kann direkt online zuschlagen oder eine Bestellung in der Filiale abholen. Solltet ihr mal Probleme mit den Produkten haben, diese einen Fehler aufweisen und ihr zum Beispiel die Garantie in Anspruch nehmen müsst, habt ihr mit MediaMarkt einen direkten Ansprechpartner vor Ort.

In der Apple Week gibt es auf diverse Produkte bis zu 200 Euro Rabatt. Nicht alle Preise sind Bestpreise, aber im Vergleich zu Apple, wo es ja quasi nie echte Rabatte gibt, deutlich besser. Im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung könnt ihr einiges sparen.

MacBook Air: Das neue M2 MacBook Air ist auf jeden Fall ein tolles Gerät, mit einem Startpreis von 1300 Euro aber auch nicht günstig. Die Vorgängerversion aus dem Jahr 2020 mit M1 Prozessor, 13,3″ Display, 8 GB RAM und 256 GB SSD gibt es derzeit für 949 Euro (zum Angebot) statt 1129 Euro. Mit dem MacBook Air wird man auch weiterhin noch sehr viel Spaß haben, mit dem M1 Chip könnt ihr problemlos Office-Arbeiten ausführen, surfen, Videos schauen und mehr. Auch Aufgaben, die etwas mehr Power benötigen, kann das MacBook Air bewältigen, braucht dann möglicherweise etwas länger. Zum Beispiel bei einem Video-Export.

iPad: Das Einsteiger-iPad gibt es günstiger, hier handelt es sich um das iPad 9 aus 2021. Das Display ist 10,2″ groß und im Vergleich zu den teureren Modellen nicht randlos. Das iPad bietet 64 GB Speicherplatz für eure Daten und Dateien an. Für einfache Aufgaben, surfen, Recherche und auch Games ist das Einsteiger-iPad eine gute Wahl, wenn man den Fokus auf den Preis legt. Der Preis ist von 429 Euro auf 369 Euro (zum Angebot) gefallen.

Apple Watch: Die Apple Watch Series 8 ist das neuste Modell und wird zum Beispiel in der beliebten Farbe Mitternacht im Alu-Gehäuse und Sportarmband für 440 Euro (zum Angebot) statt 499 Euro verkauft. Ich selbst setze immer auf die Alu-Variante und greife bisher immer zur reinen GPS/WLAN Version. Mein iPhone habe ich immer mit dabei, daher verzichte ich auf die teurere Cellular Watch, die auch ohne iPhone per Mobilfunk Daten verarbeiten kann.

AirPods: Wer kein Fan vom In-Ear-Design ist, ist mit den AirPods 3 bestens beraten. Die Kopfhörer werden nicht so tief ins Ohr gesteckt, bieten dann aber nicht so eine gute Abschirmung. Die von den AirPods bekannten Funktionen sind mit an Bord, unter anderem gibt es Support für 3D Audio mit dynamischem Head Tracking, eine kombinierte Wiedergabe von bis zu 30 Stunden, Schutz vor Schweiß und Wasser sowie ein einfaches Setup für Apple-Geräte. Die AirPods 3 kosten aktuell 179 Euro (zum Angebot) statt 209 Euro.

In der Apple Week sind weitere Produkte, Modelle und mehr reduziert. Klickt euch gerne auf die Sonderseite zur Apple Week und stöbert ein wenig.

AVM Router und Repeater auch günstiger

Aus dem Hause AVM gibt es den VDSL/ADSL-Router FRITZ!Box 7530 AX mit WiFi 6 für 139 Euro (zum Angebot). Das ist der beste Preis im Internet, sonst muss man 199 Euro bezahlen. Auch wir setzen auf eine FRITZ!Box und sind damit sehr zufrieden. Die Einrichtung ist einfach, die Benutzeroberfläche gut zu bedienen und die Zuverlässigkeit gegeben. Support für WiFI 6 ist mit dabei, Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s sind möglich.

Passend dazu ist auch der AVM FRITZ!Repeater 1200 AX Mesh-WLAN-Repeater im Angebot. Wenn die Fritz!Box nicht eure komplette Wohnung oder Haus abdeckt, könnt ihr euer WLAN mit dem Mesh-Repeater auch in die hinterste Ecke bringen. Dieser wird einfach in die Steckdose gesteckt, verbindet sich automatisch mit der Fritz!Box und schon wird euer WLAN erweitert. Der Repeater wird für 69 Euro (zum Angebot) angeboten, im Internet zahlt man mindestens 80 Euro.

Festplatten von SanDisk im Angebot

Wer seinen Speicherplatz erweitern möchte, findet aktuell auch reduzierte Festplatten von SanDisk in der Apple Week. Die SanDisk Professional G-Drive ArmorATD Festplatte im kompakten 2,5″ Format bietet 4 TB HDD Speicher und hält auch rauen Bedinungen stand. Das Aluminiumgehäuse ist durch eine griffige Gummihülle geschützt, auch Regen oder Staub können der Platte nichts anhaben. Statt 220 Euro zahlt ihr derzeit nur 119,99 Euro (zum Angebot), günstiger geht es aktuell nicht.

Noch mehr Speicher bietet die SanDisk Professional G-Drive Desktop-Festplatte mit 6 TB HDD Speicher. Verpackt ist die Platte in einem hochwertigen Premium-Design, die integrierte Ultrastar‐Festplatte mit 7.200 U/min und Geschwindigkeiten von bis zu 280 MB/s beim Lesen und 280 MB/s beim Schreiben eignet sich sehr gut für Backups und das Speichern von Medien. SSD Festplatten sind natürlich schneller, aber auch deutlich teurer. Bezahlen müsst ihr für die SanDisk Festplatte jetzt 179,99 Euro (zum Angebot) statt 308 Euro, auch das ist der beste Preis aktuell.