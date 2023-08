Luminaria – Forgotten Echoes: Neues Schatten-Puzzle landet im App Store

Das Entwickler- und Publisher-Studio Crescent Moon Games ist bei uns im Blog bereits wohlbekannt für die Veröffentlichung von zahlreichen Casual Games, Puzzles und mehr. Mit Luminaria: Forgotten Echoes (App Store-Link) gibt es nun neues Spielfutter für Fans von ansehnlichen und atmosphärischen Puzzle-Games. Zum Start kostet Luminaria sogar nur kleine 99 Cent und lässt sich nach dem Download auf iPhones und iPads absolvieren. Das Spiel benötigt iOS bzw. iPadOS 11.0 oder neuer sowie rund 347 MB an freiem Speicherplatz.

„Werde Zeuge des letzten Kampfes der Menschheit in diesem wunderschönen, atmosphärischen Rätselabenteuer. In Luminaria: Forgotten Echoes bewegst du Schatten, um deine Drohne zu neuen Entdeckungen zu führen.“

So beschreibt Crescent Moon Games die Neuerscheinung im deutschen App Store. Das Spielprinzip von Luminaria ist eigentlich simpel: Es gilt, mit einer simplen Wischgeste auf dem Screen die Schatten von Gebäuden so zu verschieben, dass ein Lichtkorridor entsteht. Eine umherfliegende Drohne hat diesen dann zu erkennen und schließt das Level damit ab.

Dies ist in den ersten Leveln noch relativ einfach zu bewältigen, allerdings gibt es schon nach kurzer Zeit kleine Boni – sogenannte Erinnerungen – über das Verschieben der Schatten zu entdecken und einzusammeln, und auch die Schatten weiterer Gebäude mit in die Lösungsfindung einzubeziehen. Oftmals heißt es, etwas mit den Schatten herum zu probieren und auf diesem Weg kreative Optionen für die Bewältigung des jeweiligen Levels zu finden. Um die drei großen Kapitel von Luminaria freizuschalten, heißt es, die Erinnerungs-Boni aus den vorangegangenen Leveln zu finden.

Begleitet wird Luminara: Forgotten Echoes von einem sehr ruhigen Soundtrack sowie einer minimalistischen Grafik in Pastelltönen. Auf diese Weise lässt es sich ganz entspannt an den Leveln knobeln, denn auf einen Lösungshinweis oder Tipps in den Leveln selbst muss verzichtet werden. Fans von unaufgeregten Schatten-Puzzles werden an dieser Neuerscheinung sicher ihre Freude haben.