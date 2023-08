iPhone 14: Nutzer berichten über schlechten Batteriezustand

Es ist nicht einmal ein Jahr her, seit das iPhone 14 und seine Geschwister auf den Markt gekommen sind. In den letzten Wochen haben sich in sozialen Medien negative Berichte über den Batteriezustand der im Prinzip noch nagelneuen Geräte gehäuft. Grund genug, einmal genauer auf die Sache zu schauen.

Zunächst einmal wollen wir schauen, was Apple verspricht: „Eine gewöhnliche Batterie behält bei 500 vollständigen Ladezyklen unter normalen Betriebsbedingungen in der Regel bis zu 80 % ihrer ursprünglichen Kapazität. Die einjährige Garantie deckt auch den Service einer defekten Batterie ab.“

Wird der Batteriezustand des iPhone 14 zu einem Problem?

Nun berichtet beispielsweise Joanna Stern vom Wall Street Journal, dass ihr iPhone 14 Pro nach elf Monaten nur noch eine Batteriekapazität von 88 Prozent aufweist, in diesem kurzen Zeitraum allerdings auch schon 450 Ladezyklen hinter sich hat.

Aber wie sieht es bei uns aus? Mein iPhone 14 Pro kommt derzeit auf 91 Prozent, was ich nach elf Monaten schon für einen erstaunlich schlechten Wert halte. Das iPhone 14 Pro Max meines Kollegen Frederick hat eine verbleibende Batteriekapazität von 92 Prozent. Nur zum Vergleich: Unter einem unserer Instagram-Posts melden viele Personen ähnliche Werte, andere liegen nach rund einem Jahr noch bei 98 oder gar 100 Prozent. Ein echtes Muster lässt sich aus den Kommentaren leider nicht ableiten.

Mein iPhone lade ich beispielsweise nachts auf einer MagSafe-Ladestation auf, tagsüber kommt es bei starker Nutzung auch noch mal kurzzeitig ans Kabel. Nach elf Monaten komme ich auf 313 Ladezyklen, also rund eine komplette Aufladung von 0 auf 100 Prozent pro Tag. Wie viele Ladezyklen eurer iPhone aufweist, könnt ihr zusammen mit einem Mac und der kostenlosen Software CoconutBattery selbst herausfinden.