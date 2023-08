Deebot X2 Omni: Neuer Wischroboter mit eckigem Design

Man hat schon fast das Gefühl, dass wir zu einem Roboter-Blog mutieren. Vorhin hatten wir erst den neuen Philips-Roboter im Test und zwei neue Modelle von Dreame warten noch auf ihre Abfertigung. Nun hat sich der nächste Hersteller zu Wort gemeldet und sein neues Top-Modell vorgestellt: Ecovacs mit dem Deebot X2 Omni. Und bereits auf den ersten Blick ist zu erkennen: Dieser Roboter sieht irgendwie anders aus.

Während die Hersteller in den letzten Jahren quasi ausschließlich auf ein rundes Design gesetzt haben, um die Navigation rund um Hindernisse etwas einfacher zu gestalten, setzt der neue Deebot X2 Omni auf einen rechteckigen Formfaktor. Das mag zwar die Navigation auf engem Raum erschweren, bringt aber einen sehr einfach zu erkennenden Vorteil: Der Roboter kommt deutlich einfacher in Ecken und an Wände.

Deebot X2 Omni hat die bisher höchste Saugleistung

Und auch sonst hat Ecovacs in den knapp 1.500 Euro teuren Roboter alles reingepackt, was die Technik-Abteilung derzeit hergibt. Mit der neu geformten Lüfterspirale erreicht der X2 Omni eine Saugleistung von bis zu 8.000 Pa und somit eine um 50 Prozent höhere Leistung als sein Vorgänger. Bisher waren 6.000 Pa beim Top-Modell von Roborock das Maß der Dinge. Das Rotationswischsystem Ozmo Turbo 2.0 bekämpft Flecken und sorgt für eine gründliche Reinigung.

Dank der Auto-Mopp-Hebefunktion wird beim Reinigen kein Teppich mehr ausgelassen. Mit der vollautomatischen Basis-Station arbeitet der X2 Omni eigenständig. Dort wird der Tank im Roboter neu befüllt und die Wischpads mit 55 Grad heißem Wasser gereinigt, bevor wie per Heißluft getrocknet werden. Zudem lernt der Deebot X2 Omni mit KI und Machine Learning, immer besser zu navigieren und plötzlich auftauchende Hindernisse zu umgehen.

Für die verbesserte Hindernis-Erkennung ist im Roboter eine Kamera verbaut, die auch zur Echtzeit-Überwachung genutzt werden kann. Das hat bereits beim direkten Vorgänger, dem X1 Omni, wunderbar funktioniert.

Wann genau der Roboter in den Verkauf geht, das wollte man im Rahmen der ersten Ankündigung noch nicht verraten. Wir gehen davon aus, dass es spätestens Anfang September rund um die IFA in Berlin weitere Details geben wird. Nur eine Sache können wir schon sagen: Der X2 Omni soll weniger als 1.500 Euro kosten.