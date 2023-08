Schweizer Gerichtsurteil: Apple erhält Markenrecht auf alle Apfel-Abbildungen

Apple genießt nahezu weltweit das Markenrecht auf die Abbildung eines naturgetreuen klassischen Apfels, wie man ihn im heimischen Obstkorb vorfinden würde. Das Markenrecht gilt unter anderem in der Europäischen Union, in China, Japan und in der Türkei und schließt Abbildung nach Kategorie 9 der sogenannten Nizza-Klassifikation ein.

Die Nizza-Klassifikation beschreibt Waren und Dienstleistungen, für die sich Marken eintragen und schützen lassen. In Klasse 9 von insgesamt 45 finden sich unter anderem „Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten; aufgezeichnete und herunterladbare Medien, Computersoftware, leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien“ und „Computer und Computerperipheriegeräte“. Nutzen also andere Unternehmen in diesem Kontext die Abbildung eines Apfels, wird sich alsbald Apples Anwaltsteam einschalten.

Markenrecht durch Schweizer Bundesverwaltungsgericht zugesprochen

Interessanterweise waren Apfel-Darstellungen in der Schweiz bisher noch nicht von Seiten Apples geschützt. Bisher wurden entsprechende Vorstöße Apples vom Schweizer Institut für geistiges Eigentum (IGE) zurückgewiesen. Apple hat dagegen Berufung eingelegt und nun von einem Schweizer Gericht recht bekommen. Das Schweizer Bundesverwaltungsgericht mit Sitz in St. Gallen urteilte, dass das IGE Apple den Schutz der Bildmarke gewähren muss, da es kein sogenanntes Freihaltebedürfnis am Markt gebe und zudem die Apfelgrafik für die geschützten Warengruppen nicht typisch sei.

Das IGE kann nun noch bis zum 6. September 2023 Beschwerde gegen das Urteil einlegen. In der Vergangenheit hatte sich auch bereits der Schweizer Obstverband gegen Bildrechte Apples auf nahezu alle Apfel-Abbildungen ausgesprochen. Apple kann demnach in der Schweiz nicht nur bei Verstößen der Markenrechte am Unternehmenslogo mit dem angebissenen Apfel vorgehen, sondern auch, wenn Produkte in der Kategorie 9 der Nizza-Klassifikation mit einer Abbildung eines echten Apfels kombiniert werden. In der WIPO (Weltorganisation für geistiges Eigentum)-Datenbank lassen sich alle Marken einsehen.

Fotos: Unsplash/WIPO.