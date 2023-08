ZAGG Pro Stylus 2: Neue Apple Pencil-Alternative mit magnetischer Ladefunktion

Der auch bei uns im Blog wohlbekannte Zubehör-Hersteller ZAGG hat den Pro Stylus 2 vorgestellt, und positioniert ihn als starken Konkurrenten für den Apple Pencil. Die zweite Generation des ZAGG Pro Stylus kombiniert bereits bekannte Funktionen mit einigen Neuerungen.

Das Hauptunterscheidungsmerkmal des Pro Stylus 2 ist die Unterstützung für das magnetische Aufladen von unterstützten iPads wie dem iPad mini, dem iPad Air und dem iPad Pro. Auf diese Weise lässt sich der Eingabestift an der Seite des Tablets anbringen, um den Akku aufzuladen und ihn sicher zu verstauen. Darüber hinaus unterstützt der Pro Stylus 2 das kabellose Laden per Qi, so dass der Eingabestift in jeder Ladestation aufgeladen werden kann, die diesen Standard unterstützt. Laut ZAGG garantiert eine volle Ladung eine Nutzungsdauer von 6,5 Stunden.

Obwohl er kein Druckempfindlichkeits-Feature wie der Apple Pencil bietet, verfügt der Stift über eine Neigungserkennung und ist mit denselben Apps kompatibel, die das Apple-Gerät unterstützen. Als Ausgleich befindet sich am anderen Ende des Pro Stylus 2 eine kapazitive Spitze, die für iPhone-Bildschirme geeignet ist oder die Bedienung des iPads anstelle eines Fingers ermöglicht.

Geeignet für alle iPads, die nach 2018 veröffentlicht wurden

Der Pro Stylus 2 von ZAGG ist mit allen iPad-Modellen kompatibel, die nach 2018 veröffentlicht wurden. Auch in Bezug auf das Design zeigt sich der Zubehör-Hersteller innovativ und bietet den Pro Stylus 2 in fünf Farben an: Weiß, Schwarz, Hellblau, Rot und Gelb.

Mit einem Preis von 80 USD (etwa 73,20 Euro) auf der US-amerikanischen Website von ZAGG ist der Pro Stylus 2 deutlich günstiger als der Apple Pencil der zweiten Generation, der bei Apple für 149 Euro verkauft wird. Auf der US-Website von ZAGG ist der Pro Stylus 2 bereits gelistet, es dürfte also nur noch eine Frage der Zeit sein, bis die Neuerscheinung auch im EU-Onlineshop des Herstellers aufschlägt.